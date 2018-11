Juniores Regionali, giornata amara per Atletico Carrara e Don Bosco Fossone

Cambia nuovamente la capolista, sei squadre racchiuse in tre punti

Calcio Junior - Ennesimo ribaltamento al vertice del Girone B del campionato Juniores Regionale, le due trasferte delle cugine Atletico Carrara e Don Bosco Fossone si sono rivelate negative, i neroazzurri di mister Michele Dati rientrano a casa con cinque reti subirte dal San Filippo, mentre il Don Bosco Fossone di Alessandro Tavarini allo scadere rimediano un’imprevista sconfitta nel pisano per mani del Migliarino.



Il team bianco giallorossoblu fa la partita con tante occasioni sprecate sia nel primo tempo con Rolla che nella ripresa con Bertini, Ricci, Freschi e Tonali, gran merito all’estremo difensore locale Bonanni che ha neutralizzato tutte le conclusioni. In piena zona Cesarini succede di tutto: punizione dal limite per il S.Filippo con leggera deviazione della barriera (gomito attaccato al corpo) giudicato con la massima punizione dal direttore di gara e il Don Bosco si trova sotto; nei restanti minuti di recupero subiscono il contropiede del raddoppio.



Tanto rammarico nel commento del mister “carrarino” Alessandro Tavarini:



”Dispiace perdere in quel modo, senza mezzi termini la partita l’avevamo dominata in largo e in lungo creando moltissime occasioni nei 90 minuti. Non cerco scusanti, dovevamo vincere e basta, però perdere una partita così, infastidisce veramente soprattutto sul morale dei ragazzi e in particolar modo sul lavoro settimanale che opera tutto lo staff tecnico ed organizzativo. Ancora un rigore contro fuori casa allo scadere delle partite, per ora a nostro favore nessuno, comunque andiamo avanti con il nostro programma, intenti a raggiungere il primo obiettivo, quello di riuscire a mantenere la permanenza nel girone”.



I neroazzurri sono caduti pesantemente in terra pisana, dove l’organico è sceso con qualche assenza di troppo, nonostante le defezioni i marmiferi hanno tenuto testa agli avversari, creando diverse occasioni.



Le parole di Michele Dati:



“Contro una squadra alla nostra portata, potevamo entrare in partita più volte, l’autorete iniziale non ci ha penalizzato, abbiamo reagito e risposto colpo su colpo, i due tiri della ”domenica” hanno fatto la differenza, recuperare era difficile, determinante è stata anche la superiorità numerica degli avversari nell’ultimo quarto d’ora. Dando un’occhiata alla classifica che è cortissima, la dice lunga, abbiano sette punti sulla quartultima, e due dalla vetta, questa prima parte di campionato ha manifestato molto equilibrio, ogni sabato c’è una nuova squadra al vertice e le prime sei compagini sono racchiuse da soli tre punti. Lotteremo per raggiungere quanto prima la “famosa” quota salvezza, obiettivo che non è di poco conto".





Risultati 10° giornata:

Atletico Lucca-Valdinievole 0-4

Candeglia-Poggio a Caiano 4-1

Lammari-Mezzana 2-1

Lanciotto-Galcianese 1-2

Migliarino-Don Bosco Fossone 2-0

Maliseti-Pescia 5-1

San Filippo-Atletico Carrara 5-2

Zenit-Camaiore 0-0



Classifica: Candeglia 19, Lanciotto18, Lammari 18, Atletico Carrara 17, Don Bosco Fossone 17, Poggio a Caiano 16, Galcianese 15, Migliarino 15 , Valdinievole 14,San Filippo 14, Maliseti 12, Camaiore 11, Zenit 10, Mezzana 8, Atletico Lucca 7, Pescia 5.





Prossimo turno (24/11/2018)



Atletco Carrara-Maliseti

Don Bosco Fossone-Zenit

Galcianese-Lammari

Mezzana-Candeglia

Pescia-Migliarino

Poggio a Caiano-San Filippo

Camaiore-Atletico Lucca

Valdinievole-Lanciotto





Tabellini



Migliarino-Don Bosco Fossone 2-0

Migliarino: Bonanni,Traina Tommaso, Bartolomei, Napoli, Andreoni, Franchi, Montale, Balestri, Traina Nicolò, Barbani, Allegrini (Librati, Bartalini, Benedetti, Lobue, Le Rose, Nigro, Andriuolo) All. Pistoia

Don Bosco Fossone: Mallegni, Novelli, Antonelli, D’amato, Dalle Lucche, Ciandri, Bertini, Rossi, Tosi, Rolla, Freschi(Conti, Bertolini, Ricci,Bassani,Toigneri,Toufik, Verdini)All. Tavarini

Arbitro : Di Legge di Pisa

Marcatori : 42 st. Barbani(rig.), 44’ st. Traina





San Filippo-Atletico Carrara 5-2

San Filippo: Decanni, Sarracino, Angeli, Della Bidia, Del Prete, Pazzaglia, Gargani, Massone, Rosati, Nottoli, Giuntoli (Dinelli, Di Gugliemo, Carro, Pacini, Dianda, Pinelli) All. Massara

Atletico Carrara: Dazzi, Del Fiandra, Salata, Baudacci, Silicani, Perugi, Figaia, Petacchi, Baldelli, Tortelli, Farsane (De Nardi, Campochiaro, Zanelli, Lombardini, Cinacchi) All. Dati

Arbitro: Orsi di Lucca

Marcatori: 13’ aut. Perugi, 26’ Angeli, 32’ Pazzaglia,40’ Della Bidia, 43’ Baldelli,59’ Mazzone, 66’ Baldelli

Note: al 71’ espulso Zanelli(Atl.C.)



Nella foto: i due allenatori (sorridenti) in altre occasioni