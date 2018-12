Juniores Regionali, finito il girone di andata

Atletico Carrara a due punti dal vertice, Don Bosco Fossone un po staccato ma sereno

Calcio Junior - L’ultima giornata del girone di andata ha visto l’Atletico Carrara di mister Michele Dati lasciare il primato del girone in virtù del pareggio interno contro il Lanciotto, mentre l’altra capolista Lammari vincendo di misura in casa del Pescia resta sola al comando, laureandosi campione d’inverno. L’altra compagine di Carrara il Don Bosco Fossone rialza la testa vince nettamente contro il Candeglia riportandosi di nuovo in scia delle squadre di vertice.



Atletico Carrara-Lanciotto 1-1

Atletico Carrara: De Nardi, Petacchi, Del Fiandra, Baudacci, Baicchi, Farsane, Figaia (22’ st. Bertelloni), Silicani (90’ Campochiaro), Baldelli, Tortelli (27’st. Lombardini), Bianchini (21’st. Tognoli) (a disp. Dazzi, Salatqa, Cinacchi) All. Dati

Lanciotto: Sarri, Caparelli, Rugi (26’st. Colzi), Fascini, Talozzi, Tomassoni, Lotti (23’st. Daugello), Mugnaioni, Molla, Pompei (12’st. Verdi), Morelli (a disp. Fissi, Secchi, Magherini) All. Toracchi

Arbitro: Lorenzini di Carrara

Marcatori: 15’ Tortelli(rig.), 35’ st. Molla(rig.)



Cronaca



Possiamo definirla la partita dei rigori, quelli dati, quelli netti che erano da dare e quelli presunti. Fin dai primi minuti si intuiva che la gara per i neroazzurri sarebbe stata impegnativa più del solito. La sfida della “Fossa” iniziava a gran ritmo, gli ospiti decisi a far la partita e per lunghi tratti è stato così. Dopo quindici minuti dove le due squadre si sono affrontate a viso aperto si assegna il primo rigore del match, area pistoiese intasata l’arbitro vede un fallo per i locali, penalty che Tortelli realizza per il vantaggio Atletico. La reazione del Lanciotto è veemente, il bomber del campionato Molla in due occasioni sfiora il pareggio, prima un rasoterra su punizione dal limite viene deviato in tuffo da De Nardi, nel successivo angolo sempre l’attaccante ospite sotto misura manda alto sopra la traversa. Prima del riposo sono i pistoiesi a farsi pericolosi con l’esterno Morelli, il diagonale veniva neutralizzato dall’attento portiere carrarino. Nella ripresa la gara saliva di intensità, i ragazzi di mister Michele Dati, viste alcune assenze specialmente nel reparto difensivo, partono forte alla ricerca del secondo gol. Prima opportunità per capitan Baldelli, il rasoterra sfiorava il montante, al 20’ gli ospiti reclamavano un rigore per un mani in piena area su cross dal fondo, subito dopo Baldelli rimesso in gioco da un retropassaggio ospite, spreca clamorosamente il due a zero colpendo l’esterno della rete. Nei concitati minuti finali arriva il pareggio dei pistoiesi: su calcio di rigore dagli sviluppi di un angolo, mischia in area, la rovesciata del centravanti pistoiese è stoppata da una mano, la massima punizione calciata dal solito Molla colpiva il palo nella respinta lo stesso depositava in rete. Allo scadere lo scatenato Molla cerca il colpaccio ma De Nardi in uscita sventa l’ennesimo pericolo. Pareggio interno a caussa del quale l’Atletico vede svanire il primato, prezioso comunque il secondo posto per la formazione di Carrara dopo un girone a dir poco entusiasmante.





Don Bosco Fossone-Candeglia 2-0

D.B.Fossone: Mallegni Daniele, Borghetti, Freschi, Mallegni Davide, Dalle Lucche, D’adamo, Bassani, Tosi, Rossi, Vivaldi (Fialdini, Bertagna, Pelliccia, Veroni, Ricci, Dell’Amico, Tornari, Rupalti) All.Tavarini

Candeglia: Perrella, Roggi, Dimeguo, Tarocchi, Bindi, Frosini, Belvedere, Chiti, Petrucci, Franceschi, Castelli (Della Massa, Grasso, Cipriani, Corsini) All. Ferro

Arbitro: Marchi di Carrara

Marcatori: 12’ Tosi, 42’ D’adamo



Bella partita quella del “Duilio Boni” dove il Don Bosco Fossone mette subito in chiaro le intenzioni di giornata, dopo dieci minutyi ci pensa il bomberino Pietro Tosi a sbloccare il match con un colpo di testa su angolo frutto di uno schema studiato a memoria. La costante pressione viene premiata in chiusura di tempo con il raddoppio di D’adamo, con un perfetto inserimento dalle retrovie chiudeva la prima frazione sul 2-0. Nella ripresa il bottino poteva aumentare, con qualche rigore non concesso di troppo (se ne contano almeno un paio), i ragazzi di mister Alessandro Tavarini chiudono l’anno con una convincente prova in ottica positiva per tentare di nuovo la scalata al vertice. Il Don Bosco contro la temibile Candeglia ha schierato una inedita formazione "super linea verde", formata dai tra regolari fuori quota, sette elementi del 2001 e addirittura uno del 2002 (Davide Mallegni) dal primo minuto, con la panchina composta dalla maggior parte allievi, in definitiva una semina anticipata per il lungimirante club bianco-rosso-blu.



Risultati 15° giornata



Atl.Carrara-Lanciotto 1-1

Don Bosco Fossone-Candeglia 2-0

Mezzana-Valdinievole 2-3

Migliarino Vecchiano-Maliseti 4-1

Pescia- Lammari 0-1

Poggio a Caiano-Atletico Lucca 1-1

Camaiore- Galcianese 1-4

Zenit-San Filippo 4-0



Classifica: Lammari 29, Atletico Carrara 27, Valdinievole 27, Migliarino 25, Galcianese 24, Candeglia 22, Lanciotto 21, Don Bosco Fossone 21, Poggio a Caiano 20, Maliseti Tobbianese 19, San Filippo 18, Camaiore 15, Mezzana 15, Pescia 11, Atletico Lucca 9.



Prossimo turno (5/1/2019)



Don Bosco Fossone-Atletico Lucca

Maliseti-Candeglia

Atletico Carrara-Galcianese

Migliarino-Lammari

Zenit-Lanciotto

Poggio a Caiano-Mezzana

Camaiore-San Filippo

Pescia-Valdinievole