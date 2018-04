Juniores Regionali Elite, vittoria pirotecnica per la San Marco

Il Leone si impone per 4-2 su un buon Atletico Cenaia

Calcio Junior - SAN MARCO AVENZA-ATL.CENAIA 4-2



SAN MARCO AVENZA:Blandi,Bini, Lombardini, Micheloni, Conti, Manzo, Pmarinari, Tonelli, Andreoni, Da Pozzo, Conca. A disp. Pennacchi Bernuzzi,Carnaccioli, Petacchi, Bertani. All. Ratti.

ATLETICO CENAIA: Viti, Marinari, Dalla Valle, Melani, Colombani,Neri,Simoncini,Spagnoli,Sardi, Arrighi, Marano. A disp. Giannasio,Incrocci, Grillo, De Pancis, Pasquali, Viti. All. Taccola.

ARBITRO: Agostini di Viareggio.

RETI:Conca,Andreoni,Sardi, Conca, Simoncini, Da Pozzo.



AVENZA- Vittoria pirotecnica per la compagine regionale Elite Juniores della San Marco Avenza che supera per 4-2 l’Atletico Cenaia. Vittoria importante e meritata per i ragazzi di mister Ratti che partono forte e si portano sul doppio vantaggio con Conca e Andreoni. Partita segnata? No, perché l’Atletico Cenaia prima dell’intervallo accorcia le distanze con Sardi e torna in corsa. Nella ripresa i rossoblù appaiono ancor più motivati e allungano ancora con Conca, autore di una pregevole doppietta. Gli ospiti comunque non si disuniscono e riescono nuovamente ad accorciare le distanze con Simoncini. La reazione della San Marco Avenza non tarda e cala il poker di reti con Da Pozzo che scrive definitivamente la parola fine sul confronto. Tre punti al platino per i rossoblu che fanno un grande passo in avanti nella corsa salvezza di un torneo estremamente complicato al quale il Leone si presentava quest'anno per la prima volta.San marco attualmente a quota 33 punti in undicesima posizione a piu' quattro dalla zona retrocessione Il prossimo appuntamento per gli avenzini è la gara in programma sabato prossimo 14 aprile quando Blandi e compagni si recheranno a far visita alla formazione dell'Antella 99.