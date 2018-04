Juniores Regionali Elite, impresa San Marco

I ragazzi di Ratti escono con una splendida vittoria dal terreno di gioco dell'Antella 99

Calcio Junior - Antella -San Marco Avenza 1-3



ANTELLA: Montigiani, Martini, Faini, Paccosi, Franci, Bartolini, Pratesi, Rontini, Posarelli, Olivieri, Laudisa.A disp. Canocchi, Bacci, Buglione, Montecchi, Ranallo, Salvadori, Tucci.

SAN MARCO AVENZA: Blandi, Bini, Lombardini, Buffa, Conti, Tonelli, Petacchi, Carnaccioli, Andreoni, Marinari, Conca. A disp. Bernuzzi, Micheloni, Donati, Musetti, Bertani, Boemio. All. Ratti.

Arbitro: Scarabelli di Firenze.

Marcatori: 12' Olivieri, 55' Andreoni, 60' Bernuzzi, 77' Marinari.



FIRENZE- Autentica impresa quella degli Juniores Regionali Elite della San Marco Avenza che escono con una splendida vittoria per tre a uno dal terreno di gioco fiorentino dell'Antella 99.



I padroni di casa passano in vantaggio in apertura di prima frazione di gara grazie ad una realizzazione da parte di Olivieri al 12' bravo a trovare lo spazio per battere Blandi. Nella ripresa il match prende un'altra direzione con la San Marco che fa la voce grossa e prima pareggia con Andreoni e successivamente effettua il sorpasso grazie a Bernuzzi. Rossoblu scatenati che calano il tris con Marinari. Tre punti al platino per la San Marco che adesso puo' giocarsi con estrema calma le due ultime giornate che avvicinano alla salvezza.