Juniores Regionali, due punti persi per la Massese

Calcio Junior - COIANO S.LUCIA: Menchetti, Sereni, Avallone, Oliviero, Cervietti, Capussela, Tartoni, Cocci, Contorno, Baroni, Andreana (Gambacciani, Fedi, Di Carlo, Bianconi, Bartolozzi, Goretti, MEnci, D'Aniello) All. Galeotti

MASSESE: Ceccarelli, Biancardi, Vietina, Lezza, Barattini, Queruti, Pasquè, Manfedi, Galloni, Manfredi, Latif (Pennacchi, Veschi, Barbieri, Gennuso, Bonati, Baldini, Mazzei) All. Figaia



La Massese getta al vento la terza vittoria stagionale facendosi recuperare nel finale il triplo vantaggio. Dopo i primi minuti di studio apre Pasquè al 13' e il risultato resta invariato fino al 45'. Nella ripresa succede di tutto: al 51' la Massese trova il raddoppio ancora con il bravo Pasquè, e si porta sul 3-0 al 65' grazie alla rete di Biancardi. Dopodiché, come già successo sabato scorso nel derby con il Don Bosco Fossone, caduta libera. Venti minuti di black out, su cui grava l'espulsione di Biancardi, che sono costati una rimonta sulla quale gli avversari non speravano più.