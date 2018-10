Juniores Regionali, doppio ko per le apuane

Sconfitte per il Don Bosco Fossone e Atletico Carrara

Calcio Junior - Tornano senza punti Don Bosco Fossone e i cugini dell’Atletico Carrara dalle trasferte che si sono rivelate insidiose più del previsto. Nonostante la sconfitta di misura con la Galcianese, la formazione di mister Alessandro Tavarini mantiene il primato in compagnia di altre due squadre, quali Lammari e il Poggio a Caiano. In virtù dei risultati odierni abbiamo una classifica molto corta dove troviamo ben otto squadre nel giro di soli tre punti.



Seconda sconfitta esterna della stagione invece per i marmiferi dell’Atletico Carrara (foto) in casa della nuova capolista Poggio a Caiano, i neroazzurri, privi del bomberino di casa Francesco Ricci, hanno avuto nell’arco del match la possibilità di riequilibrare il primo svantaggio e di accorciare nel secondo tempo ma le conclusioni sono finite una sul portiere e l’altra fuori dallo specchio della porta. Dopo la sosta programmata per il prossimo week end, le due “cugine” prepareranno al meglio il derby di andata, in programma al “Duilio Boni” di Fossone.



I Tabellini



Poggio a Caiano-Atletico Carrara 2-0



Poggio a Caiano: Rancati,Nesi, Santini,Calanchi, Fabrizi, Bettazzi, Moccia, Giaimo, Magelli, Paolini, Greco (Piccione, Alinari, Baronchelli, De Santis, Nikolli, Meta, Poggiani) All. Amorotti



Atl..Carrara: Denardi, Petacchi, Del Fiandra, Painini, Baicchi, Baudacci, Zanelli, Farsane, Baldelli, Silicani, Bianchi (Dazzi, Salata, Campochiaro,Tortelli ,Cinacchi, Lombardini) All. Dati



Arbitro: Candeloro di Pistoia



Marcatori: 30’ e 61’ Giaimo



Risultati 5° giornata



Atletico Lucca-Migliarino 1-2



Calcianese-Don Bosco Fossone 1-0



Lammari-S.Filippo 1-1



Lanciotto-Maliseti 2-1



Mezzana-Pescia calcio 1-1



Poggio a Caiano-Atl.Carrara 2-0



Camaiore-Candeglia 5-1



Valdinievole-Zenit Audax n.d.



Classifica: Don Bosco Fossone, Lammari e Poggio a Caiano 10,Camaiore, Candeglia e Migliarino Vecchiano 9, Galcianese 8, S.Filippo 7, Lanciotto 6, Atletico Carrara, Atletico Lucca e Valdinievole 5, Zenit Audax e Maliseti 4, Mezzana e Pescia calcio 3.