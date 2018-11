Juniores Regionali, doppia vittoria delle `nostre`

Atletico Carrara vince facile a Migliarino; Don Bosco Fossone non delude col Camaiore

Calcio Junior - Nell'ottava giornata dell’avvincente campionato riservato agli Juniores Regionali le due compagini “carrarine” vincono entrambe. Il compito più insidioso lo avevano i neroazzurri di mister Michele Dati nel pisano contro i locali del Migliarino Vecchiano: i marmiferi nel primo tempo, controvento, riuscivano a chiudere tutte le offensive dei locali, anzi creavano due occasioni con Bianchini e Baldelli senza esito. Nella ripresa uscivano dal guscio, l’approccio giusto al match dell’”Arena Metato” porta i frutti con i due gol messi a segno nel giro di pochi minuti: il vantaggio è di Lorenzo Del Fiandra su calcio piazzato, lo imita dalla distanza con un’ eurogol Hicham Farsane. Forti del doppio vantaggio Baldelli & soci sprecano diverse palle gol per arrotondare il risultato, alla fine a gioire sono gli ospiti, con i locali oggi non pervenuti. Il terzo successo consecutivo proietta il club di Carrara nell’affollata alta classifica, dove ben sei squadre sono racchiuse in un solo punto.



Migliarino-Atl.Carrara 0-2

Migliarino: Bonanni, Benedetti, Andruolo, Napoli, Traina Tommaso, Andreoni, Lobue, Giannini, Traina Niccolò, Nigro, Allegri (Ciabatti, Bartalini, Rossellini, Schamous)All. Pistoia

Atl.Carrara: De Nardi, Salata, Del Fiandra, Baudacci, Silicani, Perugi, Bianchini, Petacchi, Baldelli, Tortelli, Farsane (Pianini, Campochiaro, Figaia) All. Dati

Arbitro: Pacciardi di Livorno

Marcatori: 55’ Del Fiandra, 57’ Farsane



Sofferta più del previsto è stata la vittoria del Don Bosco Fossone nel match interno contro la Polisportiva Camaiore. La gara del “Duilio Boni” era iniziata in discesa per la truppa di mister Alessandro Tavarini: il vantaggio di Ammirati dopo pochi minuti faceva presagire ad una passeggiata, ma non è stato proprio così. I giallo-rossi-blu non riescono a chiudere la sfida nel primo tempo, subiscono in più occasioni il ritorno in partita degli ospiti. A metà del primo tempo il promettente Tosi spara sul portiere in uscita fallendo di un niente il raddoppio. Gli ospiti si fanno vivi con due guizzi, tutte e due con il centrocampista Gigliotti, la prima con una girata al volo che sfiora il palo, la seconda sotto misura dove Mallegni non si fa sorprendere deviando sopra la traversa, salvando la porta e il risultato.



La ripresa vede i carrarini più motivati e concentrati, ancora Ammirati entro l’area spreca un delizioso pallonetto il due a zero mandando a lato. Subito dopo è Bertini a sparare sul portiere nella respinta Rossi colpisce il palo pieno da pochi metri. Nel miglior momento di spinta del team di mister Alessandro Tavarini il Camaiore a sorpresa pareggia i con Gigliotti, tiro dalla distanza che si spegne nell’angolo alto dove Mallegni non può arrivare. Con le squadre allungate per i ritocchi dalla panchina dai due tecnici fioccano le occasioni, al palo di Maguina risponde un corner di Bardini, dove la palla passa indisturbata entro l’area piccola perdendosi sul fondo. Nel finale i due gol del Don Bosco il primo con Dalle Lucche che crede nel traversone che il compagno Tosi sfina di testa depositando con il corpo in rete. Invece il 3-1 è un autentico missile rasoterra di Tosi che il portiere vede solo passare, il diagonale imprendibile chiudeva definitivamente il confronto. Il Don Bosco ritorna alla vittoria portandosi a ridosso delle nuove tre capliste dopo un periodo poco brillante, l’inattesa sconfitta nel derby e il rocambolesco pareggio a Poggio a Caiano nell’ultima trasferta, quindi giochi più che aperti per tentare l’ennesima fuga decisiva.



D.B.Fossone-Camaiore 3-1

D.B.Fossone: Mallegni, Bertolini (62’ Pratico), Antonelli, Bassani, Dalle Lucche, Ciandri, Bertini, Rossi (55’ Bardini), Tosi, Ammirati (85’ Torgnoli), Ricci (60’ Pellistri) (a disp. Gentile, Novelli, Freschi,Verdini, Pelliccia) All. Tavarini

Camaiore: Mariani, D’Ascoli (73’ Sonetti), Foli, Benedetti (85’Giacone), Costagli, Bresciani (46’ Mazzoni), Sentelli (58’ Paoli), Maguina, Dal Lago, Gigliotti (88’ Bertilotti), Raffaelli (a disp. Pardini, Martignani, Bianchi) All. Merciadri

Arbitro: Patanè di Carrara

Marcatori: 3’ Ammirati, 52’ Gigliotti, 72’ Dalle Lucche, 81’ Tosi



Risultati 8° giornata



Candeglia-Galcianese 4-1

D.B.Fossone-Camaiore 3-1

Lammari-Vaoldinievole 0-0

Lanciotto-Atl.Lucca 6-2

Maliseti-Poggio a Caiano 2-3

Migliarino-Atl.Carrara 0-2

San Filippo-Mezzana 2-1

Zenit-Pescia 1-1



Classifica: Lanciotto 15, Candeglia 15, Poggio a Caiano 15, Atletico Carrara 14, Don Bosco Fossone 14, Lammari 14, Migliarino 11, San Filippo 11, Camaiore 10, Valdinievole 10, Galcianese 9, Zenit Audax 0, Maliseti 8,Mezzana 7, Atletico Lucca 6, Pescia 5.



: Atletico Carrara-Zeniot. Atl.Lucca-Lammari, Galcianese-sAN Filippo, Mezzana-Maliseti, Pescia-D.B. Fossone, Poggio a Caiano-Migliarino, Camaiore- Lanciotto, Valdinievole-Candeglia