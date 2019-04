Juniores Regionali, Don Bosco Fossone qualificata in Coppa

Raggiunge il terzo posto in classifica e si qualifica per la Coppa Toscana di Categoria. Nel primo turno affronterà in trasferta l'Olmoponte Arezzo

Calcio Junior - Con un girone di ritorno spettacolare, 28 punti e secondo miglior attacco con 54 goal, la squadra Under 19 Juniores Regionale del Don Bosco Fossone raggiunge il terzo posto in classifica e si qualifica alla Coppa Toscana di categoria, dove nel primo turno affronterà 11 Maggio 2019 in trasferta l'Olmoponte Arezzo.



Risultato importante per una squadra composta da molti ragazzi cresciuti nel settore giovanile giallorossoblu. Un gruppo guidato da uno staff tecnico collaudato ed affiatato, diretto da Mister Alessandro Tavarini, in collaborazione con Marco D'Ambrosio, Michel Mussi ed il preparatore atletico Nicola Foce, che insieme hanno lavorato con passione e dedizione per due anni, costruendo una consolidata realtà. Lo staff dirigenziale, che ha supportato e sempre creduto in questa squadra, e' composto da Andrea Raffo, Antonio Morelli, Alessandro Antonelli, Mario Pratico' e Giuliano Novelli. Il Presidente Marina Ceccarelli e il Direttore Generale Roberto Santini sono molto orgogliosi del risultato ottenuto e fiduciosi per il finale di stagione



Di seguito le parole di mister Tavarini: “Due anni fa siamo partiti con grande umiltà, alla prima esperienza nei regionali abbiamo ottenuta una salvezza tranquilla. Quest'anno, al secondo tentativo, nonostante qualche problematica incontrata a cavallo dei due gironi, con merito abbiamo conquistato il terzo posto dietro club blasonati. Questo meritato premio, ottenuto grazie al forte carattere del gruppo, ci da la possibilità di rimetterci nuovamente in gioco e di confrontarci con altre realtà calcistiche della toscana”.



Ecco la rosa: Carmagnola, Gentile, Mallegni Daniele, Ciandri, Antonelli, Novelli, Politi, Pratico', Dalle Luche, Freschi, Pellistri, Bertagna, D'Adamo, Toufik, Bertani, Borghetti, Vivaldi, Tosi, Rolla, Bertini, Verdini, Bassani, Bertolini, Bassi, Pelliccia, Dell'Amico, Fialdini, Mallegni, Davide, Tornari, Rupalti, Marinari, Parmigiani, Ammirati, Rossi, Bardini, Morelli.