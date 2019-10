Juniores Regionali, Don Bosco Fossone pareggia con Tosi

Calcio Junior - Inizia a prendere una piega il Girone B del campionato regionale Juniorer. Le due al comando Lanciotto Maliseti Tobbianese mettono le ali, cinque vittorie per entrambe le quali al momento non conoscono avversari. Il secondo derby della stagione del nostro comprensorio se lo aggiudica il San Marco Avenza di mister Gabriele Frediani che batte di misura i neroazzurri di Carrara. Le “zebre” di Giorgio Figaia impattano in casa dei pratesi del Coiano S.Lucia, mentre il Don Bosco Fossone viene fermato da un ostico Poggio a Caiano.



Grande prova di carattere dei ragazzi di mister Marco Tarantino contro i pratesi del Poggio a Caiano. Dopo il vantaggio lampo di Tosi (foto) su calcio di rigore, i fossonesi nel corso dell’intenso match del “Duilio Boni” hanno dovuto rincorrere il risultato fino al triplice fischio. Avanti di un gol i carrarini si fanno rimontare dagli ospiti con lo scatenato De Marco che sfrutta al meglio alcune distrazioni del reparto difensivo locale, chiudendo a sorpresa la prima frazione in vantaggio, con due gol di scarto. Nel secondo tempo il tecnico giallorossoblu opera una radicale trasformazione, inserendo ben cinque forze fresche, i cambi portano al gol di Pellistri che accorcia. Per il pari, dopo diverse occasioni sprecate, bisogna attendere la “zona Cesarini”: a rimettere in equilibrio il match ancora con Andrea Tosi che trasforma un penalty firmando la sua personale doppietta.



Don Bosco Fossone-Poggia a Caiano 3-3

Don B. Fossone: Fialdini(Mallegni), Ferrari(Giorgi), Freschi, Bogazzi, Castelli, Mallegni D.(Meloni), Pellistri(Verdini),Bassani(Rolla),Tosi, Ammirati (a disp, Orlandi,Bellini,Bertagna,Zeni) All. Tarantino

Poggia a Caiano: Piccione, Pelosi, Calanchi, Cafissi, Santini, Bettazzi, Rinaldo, Vannucchi, Baroncelli, De Santis, De Marco(Cocchi, Bari, Calabrese, Ferroni, Miele) All.Amorotti

Arbitro: Sidane di Carrara

Marcatori: 12’ Tosi(rig.), 26’ De Marco,33’ De Marco,46’ De Santis, 51’ Pellistri, 93’ Tosi (rig.)



Risultati 5° giornata



Coiano -Massese 3-3

Dom Bosco Fossone-Poggio a Caiano 3-3

Galcianese-Zenith 0-3

Monsummano-Atl.Lucca 0-6

Lanciotto-Valdinievole 1-0

Migliarino-Castelnuovo G. 2-2

San Marco Avenza-Atl.Carrara 2-1

Stiava-Maliseti 0-1



Classifica: Lanciotto 15, Maliseti 15, Don Bosco Fossone 9, Zenith 9,Castelnuovo G. 8, San Marco Avenza 8, Migliarino 8, Valdinievole 7, Massese 7, Atl.Lucca 6 , Poggio a Caiano 4, Galcianese 3, Monsummano 3, Coiano 2, Atletico Carrara 2, Stiava 1.





Atl.Carrara-Castelnuovo G.

Atl.Lucca-Galcianese

Maliseti-Don Bosco Fossone

Massese-Lanciotto

Poggio a Caiano-Coiano S.Luci

Stiava-Migliarino

Valdinievole-Monsummano

Zenith-San Marco Avenza