Juniores Regionali, Don Bosco Fossone operazione sorpasso

I neroazzurri di mister Michele Dati fermati dal secondo pareggio consecutivo

Calcio Junior - Continua senza sosta il cammino del Lammari nel campionato Juniores Regionale, nonostante il pareggio in casa del Mezzana la capolista aumenta il vantaggio (+5) sui pisani del Migliarino, sconfitti a Fossone. A ridosso della fuggitiva compagine lucchese la lotta al momento per il secondo posto si apre a sei squadre, tra le quali le due compagini di Carrara.



I neroazzurri di mister Michele Dati certificano il secondo pareggio con lo stesso risultato: dopo quello in casa dello Zenit arriva nel recupero quello interno contro il San Filippo, con i lucchesi sono in piena lotta per evitare la retrocessione nei provinciali. Il nulla di fatto alla “Fossa” ha permesso ai cugini del Don Bosco Fossone di operare il sorpasso in graduatoria, in virtù del successo ottenuto contro i pisani del Migliarino Vecchiano. Il match della “Fossa” è stato a più facce, inizialmente i nero azzurri non riescono a finalizzare alcune occasioni e vanno sotto dopo un contropiede ospite. Sempre nella prima frazione il team di mister Ernesto Caiazzo ha la possibilità di andare al riposo con il doppio vantaggio, il penalty a favore degli ospiti viene neutralizzato dal guizzo del portiere De Nardi. Nel secondo tempo diverso copione, l’Atletico ribalta il risultato con Perugi in rovesciata e Silicani sugli sviluppi di due calci piazzati. Nel recupero gli ospiti pervengono al pareggio con l’esterno Manga che finalizzava un traversone dalla trequarti su calcio di punizione.



Nel match del “Duilio Boni” il Don Bosco Fossone ha ragione del temibile Migliarino, con il classico risultato all’inglese: i carrarini hanno interrotto la scalata al vertice dei pisani con un gol per tempo di capitan Francesco Ciandri, allungando la striscia positiva a otto gare, fatta di cinque vittorie e tre pareggi, ruolino che permette ai giallorossoblu di raggiungere quota salvezza anzitempo.



Tabellini



Atletico Carrara-San Filippo 2-2

Atl.Carrara: De Nardi, Petacchi, Del Fiandra, Baudacci, Baicchi, Perugi, Bianchini, Zanelli, Tognoli, Silicani, Farsane (Cinacci, Lombardini, Salata, Bertelloni,Tortelli) All.Dati

San Filippo: Decanini, Manga, Mugnani, Nottoli, Sarracino, Del Prete, Pazzaglia, Della Bidia, Pacini,Carro, Angeli.(Dinelli, Gianni, Massone, Cottu, Lencioni, Zhar) All. Caiazzo

Arbitro: Puvia di Carrara

Marcatori:18’ Pacini , 57’ Perugi, 64’ Silicani, 90’+4’ Manga

Note: al 26’ De Nardi para rigore a Pacini



Don Bosco Fossone-Migliarino 2-2

D.B.Fossone: Carmagnola, Pratico, Antonelli, Mallegni,Ciandri, Dalle Lucche, Fraschi, Ammirati, Tosi, Rossi, Rolla (Gentile, Novelli, Morelli, Bertini, Vivaldi, Toufik, Bassani, Verdini, Politi) All. Tavarini

Migliarino: Bonanni, Andriuolo, Fortunato, Giannini, Bartolomei, Andreini, Montanelli, Balestri, Bani, Barbani, Allegrini (Ciabatti, Benedetti, Bartalini, Lobue, Napoli, Nigro, Traina) All. Pistoia

Arbitro: Fatticcioni di Carrara

Marcatori: 40’, 81’ Ciandri



Risultati 25° giornata



Valdinievole-Atl.Lucca 0-2

Poggio a Caiano-Candeglia 2-1

Mezzana-Lammari 1-1

Galcianese-Lanciotto 1-2

Pescia-Maliseti 0-2

Don Bosco Fossone-Migliarino 2-0

Atletico Carrara-San Filippo 2-2

Camaiore-Zenit 0-1



Classifica: Lammari 48, Migliarino 43, Zenit Audax 41, Lanciotto 40, Don Bosco Fossone 39, Atletico Carrara 38, Valdinievole 38, Maliseti 35, Galcianese 34, Poggio a Caiano 34, Candeglia 30, San Filippo 29, Atl. Lucca 28, Mezzana 25, Camaiore 23, Pescia 17.



Prossimo turno (16/3/2019)



Maliseti-Atletico Carrara

Zenit Audax-Don Bosco Fossone

Candeglia-Mezzana

Migliarino-Pescia

San Filippo-Poggio a Caiano

Atl.Lucca-Camaiore

Lanciotto-Valdinievole

Lammari-Galcianese