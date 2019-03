Juniores Regionali, Don Bosco Fossone operazione aggancio

Atletico Carrara su campo dello Zenit Audax; Don Bosco Fossone riceve il Pescia

Calcio Junior - L’interessante torneo Juniores, da qualche turno entrato nella fase cruciale, presenta numerosi test che interessano la parte alta della classifica, ma anche quella bassa, dove sono coinvolte almeno cinque compagini in lotta per non retrocedere.



Turno interno per la capolista Lammari che con l'Atletico Lucca dovrà riscattare lo stop in casa della Valdinievole, sconfitta che ha permesso ai pisani del Migliarino di accorciare il gap, ora di soli quatto punti. Per quanto riguarda le nostre due rappresentati territoriali, sta attraversando un momento poco positivo l’Atletico Carrara che ha rimediato due sconfitte, una in casa dell’ultima della classe, e una interna per mano del Migliarino. I neroazzurri si sono allontanati dal vertice scivolando in quinta fila, rimanendo sempre in scia della Valdinievole e Zenit, rispettivamente a due e un punto, divario colmabilissimo per la compagine di mister Michele Dati. Il prossimo impegno è sul campo dell’ambizioso Zenit Audax, i pratesi sono decisi a scalare la classifica per ambire alla vetta. Per i carrarini è d’obbligo rimettersi in careggiata per non rischiare di essere raggiunti e sorpassati dal terzetto alle spalle formato da Lanciotto, Galcianese e dai cugini del Don Bosco Fossone.



In quanto a quest'ultimi, le recenti buone prestazioni in particolare quella di Camaiore hanno rinvigorito l’ambiente, ma soprattutto hanno ridato continuità al gruppo di mister Alessandro Tavarini, trend più che positivo formato da tre pareggi e altrettanti successi nelle ultime sei apparizioni. Senza dubbio nel mirino di Riccardo Carmagnola & soci c’è l’inseguimento ai cugini dell’Atletico, visto la trasferta delicata dei “rivali” e il turno interno abbordabile contro il Pescia. Per questo non si esclude un clamoroso aggancio, fattore impensabile qualche giornata fa.



Programma gare, arbitro di sabato 2/3/2019 (inizio ore 15,30)



Zenit Audax-Atletico Carrara (Prato Chiavacci, Gabriel Shaben di Prato)

Lammari-Atletico Lucca (“Ai Laghetti”, Alessandro Puccetti di Viareggio)

Maliseti-Mezzana (Comunale, Ciprian Alexandru Grosu di Prato)

Don Bosco Fossone-Pescia (“Duilio Boni, Marco Cagnoli di Viareggio)

Migliarino-Poggio a Caiano (“V. Faraci”, Flavio Sodini di Pistopia)

Lanciotto-Camaiore (Campi ovest, Stefano Rizzo di Prato)

Candeglia-Valdinievole (“L. Frascari, Mario D’aniello di Prato)

San Filippo-Galcianese (S. Filippo, Federico Ghilardi Pole di Lucca)