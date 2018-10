Juniores Regionali, derbyssimo Don Bosco Fossone-Atletico Carrara

Tavarini (Fossone): "Senza dubbio sarà una battaglia"

Calcio Junior - Dopo la sconfitta subita allo scadere in casa della Calcianese, il Don Bosco Fossone ha mantenuto ugualmente il primato, in coabitazione con il Lammari e il Poggio a Caiano. Alla ripresa del campionato riceve al “Duilio Boni i cugini dell’Atletico Carrara di mister Michele Dati (foto)



I locali allenati da mister Alessandro Tavarini cercheranno di riprendere il ruolino di marcia delle prime apparizioni. "Questa partita – accomuna il tecnico del Don Bosco – si presenta difficile come tutte, consideriamolo derby in tutto e per tutto, per vicinanza logistica dei due club, sotto lo stesso Comune, dove i giovani protagonisti si conoscono in tutto anche fuori dal campo, a mio avviso sarà una “battaglia” sia da noi e al ritorno da loro. Senza dubbio è l’ennesima pagina di calcio giovanile che verrà scritta negli annali del calcio del nostro territorio, ricca di valori non solo sul lato tecnico, a mio avviso una “festa” di vero sport che solo il calcio sa trasmettere”.



Impegno casalingo ed esterno per le altre due capoliste, il Lammari riceve sul proprio campo il Lanciotto Campi in netta ripresa dopo i due successi consecutivi, il Poggio a Caiano invece scende nel pratese ospite dell’ostico Zenit Audax. Le seconde forze del girone come i pistoiesi del Candeglia affrontano tra le mura amiche l’Atletico Lucca, stesso test casalingo per la Polisportiva Camaiore opposta al fanalino di coda Pescia. I pisani del Migliarino Vecchiano se la vedranno con l’altra ultima della classe Mezzana. Concludono il programma odierno i match tra il San Filippo e l’ambiziosa Valdinievole Montecatini e il Malisti Tobbianese contro la Galcianese.



Programma gare, arbitro di sabato 20/10/2018 (inizio ore 16,00)



Don Bosco Fossone-Atl.Carrara (“D.Boni”, Andrea Ageeb Salib di Viareggio)

Candeglia- Atl.Lucca (“Frascari”, Omar Abduikadir di Empoli)

Lammari-Lanciotto (“Ai Laghetti”, Andrea Controzzi di Pisa)

Maliseti-Galcianese (“Comunale”, Rando Selmani di Prato)

Migliarino-Mezzana (“”Faraci”, Matteo Giusti di Lucca)

Pescia-Camaiore (“Veneri”, EEmanuele Taddei di Empoli)

S.Filippo-Valdinievole (“S.Filippo”, Nicola Mori di Livorno)

Zenit-Poggio a Caiano (“Prato Chiavacci”, Filippo Corsini di Prato)