Juniores Regionali, delicate trasferte per Atletico e Fossone

Si gioca sabato 25 gennaio alle ore 15.00

Calcio Junior - La quarta giornata del campionato Juniores vede impegnate fuori casa tutte e due le compagini di Carrara. I neroazzurri di mister Michele Dati, che tallonano la capolista Lammari a tre lunghezze, scendono a Camaiore intenti nel proseguire il prezioso cammino anche nel girone di ritorno. Uscire dal sintetico di Via Fonda con un esito positivo terrebbe vivo l’inseguimento ai Lucchesi del Lammari che ai Laghetti ospitano la temibile Candeglia, test per la capo classifica per niente facile.



I cugini del Don Bosco Fossone, dopo la bella e convincente prova contro la Valdinievole che ha riportato il sereno, vanno a far visita ai pratesi del Mezzana. I prossimi avversari del Don Bosco sono reduci (nonostante la sconfitta di misura) dalla positiva prova fornita alla Fossa, alla luce del buon gioco che esprimono, i pratesi non meritano l’attuale posizione di classifica, quindi si preannuncia al comunale di S. Pietro un’avvincente sfida.



Programma gare, arbitro di sabato 26/1/2019 (inizio ore 15,00)



Zenit Audax-Galcianese (Prato Chiavacci, Dario Razza di Prato)

Camaiore-Atl. Carrara (“Via Fonda”,Matteo Lorenzi di Viareggio)

Lammari-Candeglia (“Ai Laghetti”, Joe Dalessandro di Viareggio)

Mezzana-Don Bosco Fossone (“S.Pietro”, Rando Selmani di Prato

Atletico Lucca-Maliseti (San Macario, Cristian Bartolacci di Lucca)

Valdinievole-Migliarino (D. Mariotti, Alessandro Gallà di Pistoia)

Poggio a Caiano-Pescia (G. Martini, Mike Madonna di Prato)

Lanciotto-San Filippo (Campi Owest, Emanuele Junio Bagui di Prato)