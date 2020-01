Juniores Regionali, clamoroso pareggio al `Duilio Boni`

Calcio Junior - Come preannunciato nei giorni scorsi il derby tra Don Bosco Fossone e Massese sarebbe stato spettacolare e incerto fino all'ultimo ma per come sono andate le cose ha superato di gran lunga le aspettative. Una Massese pimpante che per 75 minuti domina ma che poi, come altre volte è successo in questo torneo, crolla nel finale e viene raggiunta clamorosamente.



Apre le danze il solito Mazzei al 12', seguito da Filippo Manfredi al 28'. Il Fossone accorcia con Bassani ma le zebre riallungano a inizio ripresa ancora con Mazzei che al 65' trova addirittura la tripletta personale con il gol del 1-4. Nei dieci minuti successivi Ammarati riporta a due le reti di vantaggio ma Marangon ristabilisce il margine siglando al 30' della ripresa il 5-2 che teoricamente avrebbe dovuto mettere in cassaforte la vittoria. E invece con un'incredibile reazione i fossonesi compiono il miracolo e negli ultimi dieci minuti mettono a segno tre reti con Tosi, Bertagna e Meloni (ex Massese) riequilibrando in volata il risultato per il definitivo pareggio.



Le formazioni iniziali:



Don Bosco Fossone: Mallegni, Morelli, Bogazzi, Giorgi, Antonelli, Bertagna, Tincani, Meloni, Bertini, Ammirati, Pellistri (Fialdini, Bassani, Mallegni, Biselli, Borelli, Tosi, Zeni, Verdini) All. Corsini

Massese: Pennacchi, Manfredi, Vietina, Bonati, Biancardi, Baldini, Pasque, Bennati, Marangon, Manfredi, Mazzei (Ceccarelli, Borghini, Leone, Barattini, Baldini) All. Figaia