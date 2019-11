Juniores Regionali, cinquina della Massese

Calcio Junior - Importante vittoria della Massese Juniores di mister Giorgio Figaia. Nella gara giocata sabato pomeriggio agli "Oliveti" di Massa i bianconeri si sono imposti contro il Castelnuovo Garfagnana per ben 5 reti a 2 grazie alle reti di Pasquè, Biancardi e alla tripletta di bomber Mazzei. Massese che con questa vittoria sale con 17 punti in zona playoff, dietro di un solo punto al Don Bosco Fossone. Sabato prossimo altro derby in casa dell'Atletico Carrara di Davide Ratti, fanalino di coda del girone con 3 punti.



Le Formazioni iniziale



MASSESE: Ceccarelli, Biancardi, Vietina, Bonati, Queruti, Baldini, Manfredi, Lezza, Mazzei, Pasquè, Gennuso (Pennacchi, Veschi, Barattini, Barbieri, Bladini, Latif) All. Figaia

CASTELNUOVO GARGAGNANA: Pili, Vannoni, Telloli, Bachini, Tortelli, Valienzi, Fanani, Dini, Micchi, Morelli, Cavani (Farioli, Orsetti, Onesti, Borgia, Corazza, Mori, Longhi, Ferri, Bertucci) All. Bechelli