Juniores Regionali, cade l´Atletico Carrara

Il Don Bosco Fossone vince a Camaiore e si avvicina ai cugini

Calcio Junior - Autentico scossone nelle parti alte della classifica del campionato regionale Juniores. La capolista Lammari cade a Montecatini ma conserva il primato, alle spalle si fanno sotto il Migliarino, corsaro a Carrara, la Valdinievole e lo Zenit, tutte queste compagini racchiuse in soli tre punti.



L’Atletico Carrara cade sul proprio campo per la prima volta in stagione per mano dei pisani del Migliarino dopo un confronto giocato ad alti ritmi. Le intenzioni degli ospiti si avvertono già dalle prime battute del match della “Fossa”, dopo un breve fraseggio Montanelli collauda i riflessi del portiere Raciti, tiro forte ma centrale, la risposta dei nero azzurri è un’incursione di Bianchini tra difensore e portiere in uscita il pallonetto è di poco sopra la traversa. Quasi alla mezzora la formazione di mister Michele Dati ha la possibilità di passare in vantaggio, il tiro dagli undici metri di Baicchi viene neutralizzato dall’estremo portiere ospite in tuffo. Nel finale di tempo, scampato il pericolo, i pisani costruiscono due azioni dal gol dove Raciti deve compiere autentici salvataggi su Balestri e Barbani. La ripresa vede nuovamente gli ospiti proiettati all’attacco, lasciando spazi per le sporadiche ripartenze di Zanelli & soci, dopo qualche tiro dal limite senza esito, i pisani a sorpresa beneficiano di un calcio di rigore che Barbani non sbaglia, spiazzando Raciti. La reazione dell’Atletico tarda ad arrivare, mentre i bianco rossi cercano di chiudere il match con le opportunità di Del Cesta e Balerstri. Nel finale, sugli sviluppi di un corner la palla del pareggio è nei piedi di Del Fiandra che sotto misura spara alto. Adesso, dopo due stop consecutivi, si riduce il tesoretto accumulato precedentemente dai nero azzurri, scivolati in quinta fila.



I cugini del Don Bosco Fossone sono tornati dalla trasferta di Camaiore con i tre punti in tasca dopo una gara ben giocata. I carrarini hanno colpito due legni nella prima frazione su altrettanti schemi con Freschi e Vivaldi. Nella ripresa hanno messo a frutto il notevole volume di gioco espresso, il vantaggio a inizio ripresa con Vivaldi direttamente dalla bandierina e nel finale su calcio di rigore firmato da Ciandri. Successo che proietta i giallorossoblu nelle zone tranquille della classifica, probabilmente nel mirino un eventuale aggancio ai cugini dell’Atletico già.



Tabellini



Atletico Carrara-Migliarino 0-1

Atl.Carrara: Raciti, Salata (46’ Tortelli), Del Fiandra, Baudacci, Baicchi, Farsane, Tognoli (75’ Figaia), Petracchi, Badelli, Zanelli, Bianchini (88’ Lombardini) (a disp. Cinacci) All. Dati

Migliarino: Bonanni, Andriuolo, Bartolomei, Giannini (55’Napoli),Del Cesta, Andreoni, Montanelli, Balestri, Nigro (79’ Fortunato), Barbani (92’ Lo Bue), Allegrini (80’ Traina N.), (a disp: Ciabatti, Fatmi, Bani,Traina T.)All. Pistoia.

Arbitro: Chiarelli di Carrara

Marcatore: 68’ Barbani(rig.)

Note: al 27’ Baicchi fallisce calcio di rigore



Camaiore-Don Bosco Fossone 0-2

Camaiore: Mariani, Vizzoni, Sonetti, Giacone, Benedetti, Mazzoni, Bresciani, Sentelli, Dal Lago, Bigicchi (Pardini, Costagli, Bertilotti, Bianchi, Paoli) All. Merciadri

D.B.Fossone: Carmagnola, Politi, Freschi, Antonelli, Ciandri, Dalle Lucche, Mallegni, Rossi (65’ Bertagna), Bertini (75’ Tosi), Rossi, Viavaldi (Gentile, Novelli, Pratico, Morelli, Verdini, Ammirati, Toufik) All. Tavarini

Arbitro: Agostini di Viareggio

Marcatori: 55’ Vivaldi, 81’ Ciandri (rig.)



Risultati 8^ giornata



Galcianese-Candeglia 1-1

Camaiore-Don Bosco Fossone 0-2

Valdinievole-Lammari 2-1

Atl.Lucca-Lanciotto 5-1

Poggio a Caiano-Maliseti 1-2

Atl.Carrara-Migliarino 0-1

Mezzana-San Filippo 1-1

Pescia-Zenit 1-2



Classifica: Lammari 44, Migliarino Vecchiano 40, Valdinievole 38, Zenit Audax 37, Atletico Carrara 36, Lanciotto 34, Galcianese 33, Don Bosco Fossone 33, Maliseti 31,Poggio a Caiano 31, Candeglia 27, San Filippo 27, Atletico Lucca 25, Mezzana 23, Camaiore 23, Pescia 17



Prossimo turno (2/3/2019 : Zenit-Atletico Carrara, Lammari-Atletico Lucca, San Filippo-Galcianese, Maliseti-Mezzana, Don Bosco Fossone-Pescia, Migliarino-Poggio a Caiano, Lanciotto-Camaiore, Candeglia-Valdinievole.