Juniores Regionali, cade il Don Bosco Fossone

Calcio Junior - Il sesto turno del campionato regionale della Juniores ha visto la sconfitta del Don Bosco fossone sul campo della capolista Maliseti. Giallorossoblu che escono a testa alta dal match, nonostante le diverse assenze. Da quello che si è visto in campo, se il team di Marco Tarantino fosse uscito da Seano con un pareggio sarebbe stato meritato.



Pronti via e si annota l’eurogol di Gennaro Ammirati, i locali ristabiliscono la parità con Caggianese e ribaltano l’intensa sfida con la doppietta dell’esterno Alinari.Nella seconda parte della ripresa il Don Bosco ritorna a giocare accorcia con Andrea Tosi che riapre i giochi. Prima del fischio finale i carrarini hanno la possibilità di rimediare la sconfitta, ma le numerose occasioni create sono senza esito.



Cadono ancora tra le mura amiche i neroazzurri di Carrara contro la temibile formazione garfagnina del Castelnuovo. Il confronto della “Fossa” vede partire forte gli ospiti, dopo il palo di Piccioli con tiro dalla distanza, arriva il vantaggio dei gialloblu con il difensore Fanani, in netto fuori gioco insieme ad un compagno (primo clamoroso errore dell’arbitro). La reazione dei marmiferi è nei piedi di Guidi su assist di Bianchini che getta al vento il pareggio. Prima dell’intervallo per entrambe le squadre costruiscono molte occasioni da gol, senza incidere. Nella ripresa gli ospiti prendono il sopravvento siglando il raddoppio con Boggi di testa sotto misura. Un minuto dopo secondo clamoroso errore del direttore di gara ferma Bianchini lanciato a rete dopo aver intuito un retropassaggio di un difensore. Gli ospiti forti del doppio vantaggio triplicano a metà del secondo tempo con il neo entrato Micchi, nel finale del match, nonostante il pesante passivo, il team di mister Marco Farusi non demorde, cercando di rendere meno pesante la sconfitta ma non riesce a segnare.





Maliseti-Don Bosco Fossone 3-2



Maliseti : Inguaggiato, Perillo Pablo, Gabrielli, Mariotti, Ciofi, Gaggianese, Meoni,Dondoni,PoggianiAlinari (Varosi, Porciani,Campani,Culò, Rio,Cecchi,Caselli, Abdija, Hajsi)All. Guidotti



Don Bosco Fossone : Mallegni, Bellini,Freschi, Bogazzi, Ciandri,Bertyagna, Vivaldi, Bassani,Tosi,Ammirati,Pellistri(Fialdini,Orlandi, Meloni, Verdini, Ferrari, Zeni, Rolla, Morelli)All. Tarantino



Arbitro : Toska di Prato



Marcatori : 15’ Ammirati, 36’ Caggianese, 51’Alinari, 63’ Alinari, 75’ Tosi





Atl.Carrara-Castelnuovo G. 0-3



Atl.Carrara: Ambrosini,Salata(79’Lombardini),Nardi, Baudacci,De Santctis, Piccioli,Imparato(64’ Puvia),Farsane,Guidi(75’ Marku),Pennucci(80’ Bertucelli), Bianchini, All. Farusi



Castelnuovo G. : Pili, Fanani,Telloli, Bachini,Tortelli(46’ Vanoni),Boggi (67’ Valinesi),Morelli(60’ Corazza),Dini, Bertucci(46’ Micchi),Ferri(64’ Longhi)(a disp. Cavani,Orsetti,Onesti,Mori)All. Becchelli



Arbitro : Bombarda di Carrara



Marcatori . 11’ Fanani, 49’ Boggi, 19’st. Micchi





Risultati 6° giornata:

Atletico Carrara-Castelnuovo G. 0-3



Atletico Lucca-Galcianese 1-2



Maliseti-Don Bosco Fossone 3-2



Massese-Lanciotto 2-0



Poggio a Caiano-Coiano S.Lucia 3-2



Stiava-Migliarino 2-0



Valdinievole-Monsummano 2-0



Zenith-San Marco Avenza 1-0





Classifica: Maliseti 18, Lanciotto 15, Zenith 12, Castelnuovo G. 11,Valdinievole 10, Massese 10, Don Bosco Fossone 9, Migliarino 9, San Marco Avenza 8, Poggio a Caiano 7, Galcianese 6, Atletico Lucca 6, Coiano S.Lucia 3, Monsummano 3, Atletico Carrara 2, Stiava 2.





Prossimo turno (19/10/2019): Castelnuovo G.-Zenith, Coiano-Maliseti, Don Bosco Fossone-Stiava, Galcianese-Valdinievole, Monsummano-Massese, Lanciotto-Poggio a Caiano, Migliarino-Atl.Carrara, San Marco Avenza-Atl.Lucca