Juniores Regionali, brutta sconfitta per la Massese

Calcio Junior - MASSESE: Ceccarelli, Biancardi, Vietina, Bonati, Barattini, Baldini, Gennuso, Lezza, Marangon, Pasquè, Mazzei (Pennacchi, Veschi, Barbieri, Latif, Vatteroni, Fruzzetti) All. Figaia

ZENITH AUDAX: Muca, Baroncelli, Fratoni, Pannilunghi, Michienzi, Presenti, Ferroni, Tempestini, Pacini, Romundi, Rozzi (Giuffrida, Calvani, Castronuovo, Frosini, Maremmi) All.Bellandi



MASSA- Giornata amara per le zebrette di mister Figaia che dalla dodicesima di campionato escono battuti per ben 4-1 sul proprio campo sotto i colpi della seconda forza del girone Zenith Audax. La rete della Massese è arrivata quando il risultato era già ampiamente a favore degli ospiti, sullo zero a tre. A segnare il gol della bandiera il numero sei Michelangelo Baldini. Massese che con questa sconfitta rimane sesta in classifica con 18 punti, alle spalle del Don Bosco Fossone (22) che non è andata oltre il pareggio (3-3) contro la terzultima Galcianese.