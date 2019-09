Juniores Regionali, brutta imbarcata della Massese

Calcio Junior - Brutta imbarcata della Massese Juniores di mister Giorgio Figaia. Nell'atteso derby della quarta giornata del campionato regionale, giocato a Marina di Massa nel manto erboso di Ricortola, i bianconeri hanno perso per ben 7 reti a 3 contro il Don Bosco Fossone (foto).



Partita rocambolesca che ha visto il Fossone passare nel doppio vantaggio nei primi 10 minuti. Poi Manfredi e Mazzei riportano la parità e nel finale del primo tempo un'altra rete del Fossone con successiva espulsione del numero 2 locale Baldini Michelangelo. A inizio ripresa la Massese ritrova la rete del pareggio, ma poi l'inferiorità numerica si è fatta sentire e i ragazzi di mister Tarantino hanno messo la freccia, segnando quattro reti a raffica che hanno chiuso la gara sul pesante risultato di 3-7.



Di seguito il commento a riguardo del responsabile Umberto Balloni:



"Una sconfitta della Juniores che sicuramente brucia. In questo momento bisogna guardare avanti. C è sempre una prima volta, non mi era mai capitato di prendere sette gol e quindi vedremo in settimana con i ragazzi. Prendere sette gol non esiste, serve tirare fuori l‘orgoglio. Si alterna prestazioni importanti a situazioni come queste. Recuperi la partita e poi prendi altri quattro gol. Capire come mai non teniamo la concentrazione per novanta minuti, evidentemente la squadra ha momenti di black out. Siamo molto dispiaciuti, bisogna capire come mai la squadra e’ rimasta negli spogliatoi”



Le Formazioni Iniziali:



MASSESE: Pennacchi, Baldini M., Vietina, Bonati, Barattini, Barbieri, Manfredi, Galloni, Nardini, Manfredi, Mazzei (Ceccarelli, Baldini E., Gennuso, Latif, Lezza, Pasque, Queruti, Veschi) All. Figaia

DON BOSCO FOSSONE: Mallegni, Geloni, Freschi, Giorgi, Castelli, Meloni, Vivaldi, Mallegni, Tosi, Ammirati, Micheloni (Fialdini, Bassani, Zeni, Bogazzi, Morelli, Verdini, Borelli, Ferrari, Bellini) All. Tarantino