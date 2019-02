Juniores Regionali, Atletico e Fossone in cerca di conferme

L’avvincente campionato è entrato nella fase cruciale

Calcio Junior - L’avvincente campionato regionale della Juniores è entrato nella fase cruciale ormai da qualche settimana. Per quanto riguarda il vertice resiste il primato del Lammari che guida il girone con quattro punti sul sorprendente Migliarino Vecchiano che ha messo in fila quattro convincenti successi e sfida la capolista per il titolo finale. Il quartetto che insegue, racchiusi in soli tre punti, è capeggiato dai carrarini dell’Atletico. I neroazzurri di mister Michele Dati scendono in casa del fanalino del girone Pescia concentrati a proteggere il prezioso terzo posto. Posizione a forte rischio sorpasso da parte dello Zenit e della Valdinievole, i loro match sembrerebbero abbordabili.



I cugini del Don Bosco Fossone (foto), usciti a testa alta dal derby della “Fossa”, ricevono sul proprio campo un’altra temibile come i pratesi del Poggio a Caiano, quinti in classifica: l’obiettivo principale del club di mister Alessandro Tavarini è quello di togliersi al più presto dalla zona di pericolo.



Programma gare di sabato 16/2/2019 (inizio ore 15,30)



Pescia-Atletico Carrara (“Veneri”, Giacomo Suppressa di Pistoia)

San Filippo-Atletico Lucca (“Comunale”, Michael Missorini di Lucca)

Migliarino-Galcianese (“V. Faraci”,Antonio Murgia di Pisa)

Candeglia-Lanciotto (“Frascari” Stefan Cosmin Pascu di Pistoia)

Zenit Audax-Mezzana (Prato Chiavacci, Emanuele Junio Bagni di Prato)

Don Bosco Fossone-Poggio a Caiano (“Duilio Boni”, Matteo Particelli di Carrara)

Lammari-Camaiore (“Ai Laghetti”, Danilo Gambardella di Lucca)

Maliseti-Valdinievole (“Comunale”, Matteo Gaias di Prato)