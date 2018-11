Juniores Regionali, Atletico e Fossone in cerca di conferme

Don Bosco Fossone a Pescia, Atletico Carrara riceve lo Zenit

Calcio Junior - Nell’intenso traffico dell’alta classifica del campionato Juniores Regionale ci sono anche le due compagine “carrarine”, tornate con i tre punti in tasca nell’ultimo turno. Il Don Bosco doveva rimettersi in carreggiata dopo il momento poco brillante, mentre i neroazzurri dell’Atletico hanno messo a referto il terzo risultato consecutivo, scalando passo dopo passo la classifica, ora più sorridente. L’imminente weekend vede per i giallorossoblu la trasferta in casa dell’ultima della classe Pescia, mentre il team di mister Michele Dati riceve la visita dei pratesi dello Zenit, attualmente posizionati nella parte destra della classifica.



Il girone vede al comando tre squadre, Poggio a Caiano, Candeglia e Lanciotto, il primo club pratese riceve la visita dell’ostico Migliarino Vecchiano, per il Candeglia si prospetta l’insidiosa trasferta a Montecatini contro l’ambizioso Valdinievole. Invece per la terza capolista Lanciotto si presenta delicata la sfida esterna a Camaiore. Concludono il programma il confronto interno dell’Atletico Lucca contro l’ex capolista Lammari, stesso impegno casalingo del Mezzana opposto al Maliseti.



Programma gare, arbitro di sabato 10/11/2018 (inizio ore 15,00)



Atletico Carrara-Zenit Audax (“Fossa”, Alessio Bragoni di Carrara)

Atletico Lucca-Lammari (“San Macario”, Marco Devinciente di Lucca)

Galcianese-S.Filippo (“L.Conti”, Alessandro Niccoli di Prato)

Mezzana-Maliseti (“S.Pietro “, Mario D’aniello di Prato)

Pescia-Don Bosco Fossone (“Com.le “Veneri”, Luca Magnini di Pistoia)

Poggio a Caiano-Migliarino (“G.Martini”, Andrea Tilli di Prato)

Camaiore-Lanciotto (“Via Fonda”, Michele Marsili di Viareggio)

Valdinievole-Candeglia (“D.Mariotti”, Ionel Alin Pascu di Pistoia)