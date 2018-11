Juniores Regionali, Atletico e Don Bosco pronte a riscattarsi

Al “Duilio Boni” di Fossone sale lo Zenit Audax, alla mitica “Fossa dei Leoni” salgono i pratesi del Maliseti Tobbianese

Calcio Junior - Le due compagini carrarine dopo le doppie sconfitte patite nell’ultimo turno fuori casa, ripartono questo pomeriggio con il campionato Juniores Regionali. La sconfitta del Don Bosco Fossone (foto) nel pisano non è ancora stata digerita del tutto dal club di Carrara, più che per lo svolgimento del match sul campo, dominato fino allo scadere dalla formazione di mister Alessandro Tavarini, è stato il modo in cui si sono svolti i fatti, in particolare la dubbia punizione al limite con successivo penalty che poi ha influito nella terza sconfitta stagionale dei bianco-rosso-blu. L'Atletico Carrara, nonostante il pesante risultato e le numerose assenze, ha avuto il merito di tenere sempre vivo il match. Le due compagini sono chiamate al pronto riscatto, i mezzi a disposizione per riprendere il buon cammino ci sono. Il doppio impegno tra le proprie mura dovrebbero essere di buon auspicio ai due club: al “Duilio Boni” di Fossone sale lo Zenit Audax, compagine che pratica un buon calcio, mentre alla mitica “Fossa dei Leoni” salgono i pratesi del Maliseti Tobbianese, abbonati ai pareggi esterni.



Programma gare, arbitro di sabato 24 /11/2018 (inizio ore 15,00)



Atletico Carrara-Maliseti (“Fossa”, Francesco Bianco di Carrara)

Don Bosco Fossone-Zenit Audax (“Duilio Boni”, Matteo Pellegrini di Viareggio)

Galcianese-Lammari (“L.Conti”, Ciprian Alexandru Grosu di Prato)

Mezzana-Candeglia (“S. Pietro”, Enrico Gallonini di Prato)

Pescia-Migliarino (“Veneri”, Giacomo Suppressa di Pistoia)

Poggio a Caiano-San Filippo (“G. Martini”, Filippo Corsinovi di Prato)

Camaiore-Atletico Lucca (“Via Fonda”, Marco Madeddu di Viareggio)

Valdinievole-Lanciotto (Prato Owest, Luca Romano di Pistoia)