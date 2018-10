Juniores Regionali, Atletico Carrara vince in 10 il derby di Fossone

Grande prestazione dei ragazzi di mister Dati

Calcio Junior - Il sesto turno del campionato regionale riservato alla Juniores ha presentato una giornata assai scoppiettante. Spicca il derby delle due “carrarine” Don Bosco Fossonez/b> e Atletico Carrara nel quale il risultato ha sorriso agli ospiti con relativo cambio in vetta, ora il primato è nelle mani del Candeglia. Adesso in alta classifica ben sei compagini sono racchiuse in soli tre punti, confermando un torneo con tanto equilibrio. Le tre vittorie esterne della giornata hanno modificato l’assetto della classifica: oltre l’Atletico Carrara che ha fermato i cugini, sorprende il successo del Lanciotto in casa dell’ex capolista Lammari e il colpaccio del Valdinievole sul terreno del San Filippo. L’accreditato Migliarino non va oltre la divisione dei punti nell’impegno interno con il fanalino Mezzana, è toccata la stessa sorte alla Polisportiva Camaiore in casa del Pescia. Infine il Poggio a Caiano lascia due punti del possibile primato in casa di un ritrovato Zenit.



I riflettori erano puntati tutti sul derbyssimo andato in scena al “Duilio Boni” di Fossone. La sfida si mette subito in discesa per i locali, dopo due sterili approcci degli ospiti senza esito, sugli sviluppi di un corner sotto misura Benassi trova la zampata del vantaggio. La reazione del team di mister Michele Dati è nei minuti finali della prima frazione di gioco. Il presunto gol del pari è siglato da Zanelli che risolve una mischia ma l’arbitro ben posizionato annulla per fallo sul portiere: il centrocampista neroazzurro non “digerisce” il provvedimento del direttore di gara e le accese proteste gli costano un pesante cartellino rosso.



Nella ripresa la fisionomia della gara quasi si inverte, il Don Bosco Fossone non spinge più di tanto, limitandosi alla gestione del gioco e lasciando ampie manovre di ripartire agli avversari. Prima Baicchi sotto misura ristabilisce la parità e poco dopo Baldelli con un delizioso pallonetto porta avanti i compagni. Il Don Bosco accusa il colpo, dopo cinque sostituzioni il team di mister Tavarini sfiora il pari con una deviazione di testa del subentrato Tosi in tuffo, ma ad avere ancora più birra è l’Atletico che nei minuti finali con Pianini, su calcio di punizione dai sedici metri, suggella la rimonta chiudendo definitivamente l’attesa sfida.



Risultati 6° giornata



Don Bosco Fossone-Atl.Carrara 1-3

Candeglia-Atletico Lucca 2-1

Lammari-Lanciotto 0-2

Maliseti- Galcianese 3-1

Migliarino-Mezzana 0-0

Pescia-Camaiore 0-0