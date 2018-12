Juniores Regionali, Atletico Carrara torna in vetta

Perde terreno il Don Bosco Fossone sconfitto in casa

Calcio Junior - Giornata dolce e amara per le due compgini di Carrara nel campionato regionale Juniores. Torna al vertice per la seconda volta l’Atletico Carrara di mister Dati trascinata dalla coppia del gol Baldelli-Farsane che batte di misura e scavalca in classifica la temibile ex capolista Candeglia. Il Don Bosco Fossone viene rimontato e sconfitto dal Maliseti Tobbianese tra le mura amiche, perdendo contatto con le prime posizioni, ora i punti di distacco dalle prime sono cinque.



I tabellini



Atletico Carrara-Candeglia 3-2

Atl.Carrara: DeNardi, Del Fiandra, Pianini, Baudacci, Baicchi, Perugi, Bianchini, Petacchi, Baldelli,Tortelli, Farsane (a disp. Dazzi, Campochiaro, Lombardi, Salata, Zanelli, Bertelloni, Figaia) All. Dati

Candeglia: Della Massa, Grasso, Tarocchi, Vettori, Bindi, Belvedere, Chiti, Castelli, De Rose, Franceschi (Perrella, Bartolozzi, De Bonis, Ferri, Montesano, Nesi, Roggi, Cipriani, Petrucci) All. Ferro

Arbitro: Puvia di Carrara

Marcatori: 21’ Baldelli,40’ Farsane, 59’ Belvedere,78’ Farsane,83’ Petrucci



Don Bosco Fossone- Maliseti 2-3

Don Bosco Fossone: Mallegni, Pratico, Freschi, Bassani, Dalle Lucche, Bertolini, Bertini, Rossi, Tosi, Ammirati, Vivaldi (Fialdini, Novelli, Bardini, Pelliccia, Antonelli, Ricci, Verdini, Bertagna) All. D’Ambrosio

Maliseti: Villani, Dano, Mariotti, Cecchi, Culò, Acciaioli, Rossello, Meoni, Ardija, Piscitelli, Hajji (Inguaggiato, Alinari, Gabrilelli, Cardini, Breschi, Caggianese, Caselli) All. Ruini

Arbitro: Patanè di Carrara

Marcatori: 45’ Dalle Lucche, 57’ Bassani, 72’ Piscitelli, 75’ Alinari, 81’ Mariotti

Note: espulso al 48’ Caselli (M)



Risultati 13° giornata



Atl.Carrara-Candeglia 3-2

Don Bosco-Fossone-Maliseti 2-3

Galcianese-Atl.Lucca 1-1

Mezzana-Lanciotto 1-1

Pescia-San Filippo 2-0

Poggio a Caiano-Lammari 1-1

Camaiore-Valdinievole 0-1

Zenit-Migliarino 3-1



Classifica: Atletico Carrara 23, Lammari 23,Candeglia 22, Valdinievole 21,Lanciotto 20,Migliarino 19, Poggio a Caiano 19,San Filippo 18, Galcianese 18,Don Bosco Fossone 18, Maliseti 16,Camaiore 15,Mezzana 15,Zenit Audax 15, Atletico Lucca 8, Pescia 8.



Prossimo turno 14° giornata (15/12/2018)



Atletco Lucca-Atletico Carrara

Candeglia-Zenit

Galcianese-Mezzana

Lammari-Don Bosco Fossone

Lanciotto-Pescia

Maliseti-Camaiore

San Filippo-Migliarino

Valdinievole-Poggio a Caiano