Juniores Regionali, Atletico Carrara sale in vetta

Contro il Maliseti la doppietta di Fersane e dal sigillo di Baldelli regalano ai marmiferi la prima posizione

Calcio Junior - Dopo 11 giornate la rivelazione del campionato Juniores Regionali Atletico Carrara Dei Marmi sale in testa alla classifica. I ragazzi di mister Michele Dati con un bel 3-0, firmato dalla doppietta di Fersane e dal sigillo di Baldelli, hanno rispedito al mittente il Maliseti e, approfittando delle sconfitte del Candeglia, Del Lanciotto e del pareggio del Lammari, messo la freccia per un inaspettato triplice sorpasso.



Non va oltre il pareggio invece il Don Bosco Fossone. Nella partita del "Duilio Boni" contro lo Zenit Audax i ragazzi di Tavarini sono rimasti fermi sullo 0-0. In caso di vittoria (visto che fino a ieri a parimerito con l'Atletico) avrebbero potuto salire in vetta proprio con i cugini per un primato in coppia ancora più sorprendente.



Campionato veramente equilibrato che promette sorpassi a non finire e bagarre fino all'ultima curva, se si considera che in 3 punti ci sono ben 8 squadre. Sabato prossimo il Don Bosco Fossone sarà impegnato nel campo del San Filippo, metre l'Atletico dovrà difendere il primato in un primo scontro al vertice in casa della seconda classificata Lammari.



Questa la situazione in classifica: Atletico Carrara 20, Candeglia 19, Lammari 19, Migliarino 18, Don Bosco Fossone 18, Lanciotto 18, Valdinievole 17, Poggia a Caiano 17, Galcianese 16, San Filippo 15, Camaiore 14, Maliseti 12, MEzzana 11, Zanit 11, Atletico Lucca 7, Pescia 5.