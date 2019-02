Juniores Regionali, Atletico Carrara pesante sconfitta a Pescia

Don Bosco Fossone prova maiuscola, cinquina al temibile Poggio a Caiano

Calcio Junior - La settima giornata dell’appassionante campionato regionale Juniores ha consolidato il primato del Lammari, aumentando a +7 i divario sui pisani del Migliarino e +8 sui carrarini dell’Atletico. Il turno ha visto a sorpresa alcune squadre in lotta per non retrocedere conquistare l’intera posta.



Una di queste è stato il fanalino Pescia che ha rifilato quattro reti ai nero azzurri di Carrara di mister Michele Dati. Dopo un primo tempo privo di qualsiasi emozione, nella ripresa dopo il gol dei locali viziato da un presunto fuorigioco, i carrarini non sono più entrati in partita. Nonostante la sconfitta l’Atletico ha mantenuto il terzo posto, grazie ai passi falsi delle rispettive concorrenti, come lo Zenit sconfitto in casa dal Mezzana e il pareggio esterno del Valdinevole a Maliseti.



Chi ha fatto il proprio dovere è stato il Don Bosco Fossone che solo nel secondo tempo ha piegato le resistenze del Poggio a Caiano. Vittoria che permette al club di mister Alessandro Tavarini di allontanarsi dalla zona rossa. La prima frazione di gioco del “Duilio Boni” è stata avara di occasioni, si annotavano un paio di conclusioni per parte, prima gli ospiti con Magelli, poco dopo con capitan Ciandri che di testa spediva a lato sugli sviluppi di un corner.

La ripresa invece si è accesa dopo tre minuti con il vantaggio di Bertini, su schema da angolo ribatte sotto misura in rete una corta respinta del portiere. La reazione del Poggio tardava ed arrivare e a metà del secondo tempo Vivaldi trovava il varco giusto per il raddoppio. Nemmeno il tempo di festeggiare il gol che il fantasista biancoazzurro Paolini riapriva la gara con un tiro entro l’area, alla mezzora era ancora Bertini a triplicare, gol rocambolesco con la totale complicità dell’estremo difensore pistoiese. Nel finale i bianco-rosso-blu guadagnavano campo, prendevano il sopravvento e mettevano alle spalle di Rancati il quarto gol con Antonelli, successivamente nelle file del Poggio affiorava qualche linea di nervosismo di troppo. Alla decretazione di un penalty per i carrarini veniva espulso il portiere avversario, Bertini dagli undici metri mandava altissimo, quasi allo scadere Bertagna firmava la cinquina di giornata dove gli ospiti chiudevano il match in nove per le continue proteste del neo entrato Elia.



Pescia-Atletico Carrara 4-0

Pescia: Zino, Iammelli, Romoli, Damri, Bisanti,Tambellini, Kaja, Kolaj, Panteri, Kequani, Pace,(Cirlig, Salvato, Jsaj,Gaido, D’Amico) All. Guerri

Atletico Carrara: De Nardi, Petacchi, Del Fiandra, Baudacci, Baicchi, Perugi, Zanelli, Silicani, Tognoli, Tortelli, Farsane( Lombardini, Bertelloni, Bianchini, Figaia, Cinacchi) All. Dati

Arbitro: Suppressa di Pistoia

Marcatori: Pace, Kequami (3)



Don Bosco Fossone-Poggio a Caiano 5-1

Don Bosco Fossone: Carmagnola, Politi, Freschi, Antonelli, Ciandri, Dalle Lucche, Bertagna, Mallegni, Bertini (88’ Bertani), Vivaldi (87’ Verdini), Rossi (75’ Pratico) (a disp. Mallegni,Toufik, Morelli, Rolla) All. Tavarini

Poggio a Caiano: Rancati, Nesi (88’ Corda), Cecchi, Cafissi (61’ Calanchi), Santini, Bettazzi, Moccia, De Santis, Magelli, Paolini, Meta (84’ Piccione) ( a disp. Greco) All. Amorotti

Arbitro: Particelli di Carrara

Marcatori: 48’ Bertini,72’ Vivaldi, 74’ Paolini, 77’ Bertini,86’ Bertagna, 90’ Bertolini

Note: All’84’ Bertini (Dbf) calcia alto un calcio di rigore, al 83’ espulso il portiere Rancati(P), 90’+3’ espulso Elia(P)



Risultati 7° giornata



Pescia-Atletico Carrara 4-0,

San Filippo-Atletico Lucca1-3

Migliarino-Galcianese 0-3

Candeglia-Lanciotto 1-3

Zenit Audax-Mezzana 1-2

Don Bosco Fossone-Poggio a Caiano 5-1

Lammari-Camaiore 1-0

Maliseti-Valdinievole 2-2



Classifica: Lammari 44, Migliarino 37,Atletico Carrara 36, Valdinevole 35,Zenit Audax 34,Lanciotto 34,Galcianese 32,Poggio a Caiano 31, Don Bosco Fossone 30,Maliseti 28,Candeglia 26, San Filippo 24,Camaiore 23,Mezzana 23, Atletico Lucca 22, Pescia 17.



Prossimo turno: (sabato 23/2/2019) Galcianese-Candeglia, Camaiore-Don Bosco Fossone, Valdinievole-Lammari, Atletico Lucca-Lanciotto, Poggio a Caiano-Maliseti, Atletico Carrara-Migliarino Vecchiano, Mezzana-San Filippo, Pescia-Zenit.