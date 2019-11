Juniores Regionali, Atletico Carrara in ultima posizione

Calcio Junior - La nona giornata del campionato Juniores Regionali ha confermato il dominio della capolista Maliseti che ha messo a referto l’ennesima vittoria, a punteggio pieno nelle prime nove giornate. Per il momento una marcia trionfale in tutti i sensi con miglior attacco e miglior difesa del girone. Ad inseguire è balzato al secondo posto lo Zenith che ha sommerso di gol il Migliarino in campo avverso, mentre il Lanciotto, fermato tra le mura amiche dallo Stiava, scende in terza fila.



La prima squadra del nostro comprensorio è il Don Bosco Fossone che, nonostante la scoppola esterna in quel di Coiano, rimane in zona play off, raggiunto dal temibile Atletico Lucca corsaro a Carrara contro l’Atletico. Ad una lunghezza rimane al quinto posto la Massese di Giorgio Figaia che perde il derby in casa del San Marco Avenza, le zebrette vengono raggiunte in graduatoria dalla Valdinievole. Gli avenzini di Frediani con il prezioso successo sui bianconeri escono dal girone dei play out. Infine arriva ancora una sconfitta per i marmiferi dell’Atletico ora solitari in fondo alla classifica. Il match con i pari età di Lucca è stato intenso, il team di mister Davide Ratti è ceduto nel finale, uscendo dalla “Fossa “a testa alta. Il risultato troppo pesante non ha rispecchiato lo svolgimento in campo, i marmiferi dopo il vantaggio hanno avuto la possibilità di raddoppiare, e di rimediare anche dopo lo svantaggio. Solo la giornata felice del portiere ospite ha spento ogni speranza dei neroazzurri, ma la “mano” del nuovo allenatore si comincia a notare.



Atl.Carrara : Ambrosini, Marku, Nardi, Piccioli, Baudacci, De Sanctis, Petacchi, Tortelli (32’st. Pennucci), Bertolla, Bianchini, Guidi (23’st. Bertucelli) ( a disp. Puvia, Pizzol) All. Ratti

Atl.Lucca: Tocchini, Lena(76’ Giannoni), Romani, Baroncelli, Burgalassi, Giuliani, Michelini(59’ Lamandini), Bertolozzi, Ndyaie(59’ De Girolamo), Grazziin, Medori(77’ Petri) (a disp. Discini,Donati, Khadka,Bianco)All. Merciadri

Arbitro : Puvia di Carrara

Marcatori : 24’ Petacchi, 34’ Bertolozzi, 76’ Lamandini, 50’ Grazzini

Note : al 3’ Grazzini (A.L.) fallisce calcio di rigore



Risultati:



Castelnuovo G.-Valdinievole 2-2

Coiano-Don Bosco Fossone 5-1

Galcianese-Poggio a Caiano 2-2

Monsummano-Maliseti 0-2

Lanciotto-Stuava 1-1

Migliarino-Zenith 1-7

San Marco Avenza-Massese 3-2



Classifica: Maliseti 27, Zenith Audax 21, Lanciotto 19, Don Bosco Fossone 15. Atletico Lucca 15, Valdinievole 14, Massese 14, Castelnuovo G. 12, Migliarino 12, Galcianese 11, San Marco Avenza 11, Poggio a Caiano 11, Coiano S.Lucia 7, Stiava 4, Monsummano 3, Atletico Carrara 2.



Prossimo turno: (sabato 9/11/2019)

Atl.Lucca-Zenith

Coiano-Migliarino

Don Bosco Fossone-Lanciotto

Maliseti-Galcianese

Massese-Castelnuovo G.

Poggia a Caiano-San Marco Avenza

Stiava-Monsummano

Valdinievole-Atl.Carrara