Juniores Regionali, Atletico Carrara in campo per il recupero

Calcio Junior - Dopo il terzo turno del torneo regionale juniores non ci sono stati cambiamenti in vetta, continua a primeggiare il Maliseti Seano che passa con il classico risultato all’inglese in casa del Poggio a Caiano. Insegue la Zenith Audax ad una lunghezza, vittoriosa nella combattuta sfida interna con i fiorentini del Lanciotto. In quarta fila a 4 punti dall’Atletico Lucca stazionano gli avenzini della San Marco al terzo acuto consecutivo, momento esaltante per la squadra di mister Gabriele Frediani in piena corsa per i piani nobili del girone.



A due punti seguono i carrarini del Don Bosco Fossone tornati dalla trasferta di Montecatini con i tre punti in tasca, i gol sono firmati da Meloni e Bertini con Mallegni che respinge un calcio di rigore.



Rimangono in scia i bianco neri della Massese che rimandano battuti i lucchesi dello Stiava. Chi continua la risalita verso la salvezza diretta sono i neroazzurri dell’Atletico Carrara di mister Davide Ratti. I tre punti assai sudati contro il fanalino Monsummano, sigilli di Galassi, Bertolla e nel finale Dell’Amico, permettono al club di Carrara di portarsi al quintultimo posto ad una sola lunghezza dal Coiano Santa Lucia, fuori dalla zona play out.



Questa pomeriggio è giornata di recuperi relativi alle gare sospese per nebbia: alle 15.00 Atletico Lucca-Stiava (gara per intero); alle 16,00 Lanciotto Campi -Atletico Carrara (si parte dal minuto 63 sul risultato di 1-0 per i locali); infine ore 18;00 Poggio a Caiano-Migliarino (il match riparte dal primo minuto del secondo tempo con le squadre ferme sul risultato di parità 1-1).



Risultati



Atletico Carrrara-Monsummano 3-2



Atl.Lucca-Coiano 3-0



Castelnuovo G.-Galcianese 0-1



Massese-Stiava 2-0



Poggio a Caiano-Maliseti 0-2



San Marco Avenza-Migliarino 4-1



Vaoldinievole-Don Bosco Fossone 1-2



Zenith-Lanciotto 4-3



Classifica: Maliseti 42, Zenith 41, Atletico Lucca 33, Lanciotto 29, San Marco Avenza 29, Don Bosco Fossone 27,Castelnuovo G. 26, Massese 26, Galcianese 25, Coiano 19,Atletico Carrara 18, Stiava 17, Migliarino 15, Poggio a Caiano 13, Monsummano 3.



Prossimo turno (18/1/2020): Coiano-Valdinievole, Don Bosco Fossone-Massese, Galcianese-Atletico Carrara, Monsummano-Zenith,Lanciotto-Atletico Lucca, Migliarino-Maliseti,San Marco Avenza-Castelnuovo G., Stiava-Poggio