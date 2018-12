Juniores Regionali, Atletico Carrara e Don Bosco Fossone in trasferta

Calcio Junior - Raggiunta la vetta per i nero azzurri di mister Michele Dati “inizia” un nuovo campionato, in queste ultime giornate molti valori sono emersi in positivo per la compagine di Carrara. Nel si respira aria più che positiva, senza dimenticate che l’obiettivo di partenza dell’Atletico era e rimane quello di mantenere la categoria. Ne sapremo qualcosa di più dopo le ultime quattro giornate del girone di andata, quando Del Fiandra & soci dovranno confrontarsi con il Lammari subito, poi Candeglia, Atletico Lucca e Lanciotto. Tre delle quattro sono compagini partite con ambiziosi progetti. Al momento la classifica attuale vede le prime otto squadre racchiuse in soli tre punti, quindi girone sotto l’aspetto tecnico molto equilibrato, dove la vetta ogni sabato cambia padrone.



Per i cugini del Don Bosco Fossone, dopo il pareggio interno contro lo Zenit, che non ha scalfito per nulla il bel percorso, la tappa nella delicata trasferta in casa del San Filippo potrebbe essere intesa come impegno per recuperare i punti lasciati per strada. Il potenziale dei carrarini è di importante, Andrea Tosi & soci sono decisi a continuare la marcia per la scalata al vertice.



Programma gare, arbitro di sabato 1/12/2018 (inizio ore 15,00)



Atletico Lucca-Mezzana (S. Macario, Federico Guidotti di Lucca)

Candeglia-Pescia (“Frascari”, Leonardo Candeloro di Pistoia)

Lammari-Atletico Carrara (“Ai Laghetti”, Matteo Giusti di Lucca)

Lanciotto-Poggio a Caiano (“Campi Owest”,Mike Madonia di Prato)

Maliseti-Zenit Audax (“Comunale”, Stefano Rizzo di Prato)

Migliarino-Camaiore (“V:Faraci”, Giacomo Pieve di Pisa)

S.Filippo-Don Bosco Fossone (“S. Filippo”, Marco Devinciente di Lucca)

Valdinievole-Galcianes e (“D. Mariotti”, Matteo Brex di Pistoia)