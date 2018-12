Juniores Regionali, Atletico Carrara difende il primato a Lucca

Don Bosco Fossone cerca il risultato sul campo dell'altra capolista Lammari

Calcio Junior - A due turni dal giro di boa i neroazzurri di Carrara scendono a San Macario contro l’Atletico Lucca, attuale fanalino del girone, ma in virtù degli ultimi risultati dove le cosi dette squadre con la precaria classifica hanno fatto punti, per la formazione di mister Michele Dati c’è da mantenete alta la concentrazione.



Nella corta classifica, dove nei piani altri sono raggruppate cinque squadre in due punti, non è escluso che al termine della giornata ci siano ulteriori cambiamenti in vetta. L’altra capolista Lammari ospita tra le proprie mura il Don Bosco Fossone scivolato al sesto posto della classifica, dopo i due stop consecutivi. Nonostante le recenti avversità la formazione di mister Alessandro Tavarini rimane in scia al carro delle prime, cinque punti di ritardo dalla prima non sono poi così tanti, il girone da diversi sabati ci ha abituato ad altalenanti colpi di scena.



Programma gare, arbitro di sabato 15/12/2018 (inizio ore 15,°°)



Atletico Lucca-Atletico Carrara (“San Macario “, Francesco Cerino di Lucca)

Candeglia-Zenit (“Frascari”, Luca Romano di Pistoia)

Galcianese-Mezzana (“Lucca Conti”, Salvatore Tuco di Prato)

Lammari-Don Bosco Fossone (“Ai Laghetti”, Nicolò Tognetti di Viareggio)

Maliseti-Camaiore (Comunale, Daniele Cavallo di Prato)

San Filippo-Migliarino ( S. Filippo, Matteo Soldatich di Lucca)

Valdinevole-Poggio a Caiano (“D. Mariotti” , Matteo Rossomandi di Pistoia)