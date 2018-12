Juniores Regionali, Atletico Carrara a un passo dall´essere Campione d´Inverno

Nell’ultima partita dell’anno e del girone di andata salgono alla “Fossa” i fiorentini del Lanciotto

Calcio Junior - In fase conclusiva il girone di andata del campionato Regionale Juniores. Le due compagini carrarine stanno per arrivare al giro di boa dell’interessante torneo giovanile. La copertina è tutta dei neroazzurri dell’Atletico Carrara di mister Dati al momento in vetta al girone, in compagnia con i lucchesi del Lammari, mentre il Don Bosco Fossone, protagonista delle prime giornate, ora gravita in settima posizione a otto lunghezze dai cugini.



La cavalcata dei ragazzi di mister Michele Dati, saliti nel regionale con un minimo di programmazione, è stata finora a dir poco superlativa. Nelle quindici partite, nonostante qualche sconfitta in trasferta (4), l’Atletico ha conquistato il maggior numero di vittorie (8), pareggiato pochissimo (2). Buona è anche la parte offensiva della squadra dove il trascinatore Hicham Farsane ha contribuito in prima persona ai 28 gol realizzati come terzo miglior attacco del girone, dietro a Lanciotto (32) e Candeglia (29). Numeri che sono frutto del buon lavoro sviluppato in cinque mesi dallo staff tecnico e organizzativo grazie alla collaborazione tra il giovane mister e il diesse Riccardo Rinaldi. Nell’ultima partita ufficiale dell’anno e ultima del girone di andata salgono alla “Fossa” i fiorentini del Lanciotto, quinti in classifica ma con un potenziale a disposizione buono. Secondo gli addetti ai lavori il team ospite ha ancora tanto margine di miglioramento, molto il volume di gioco sviluppato ma solo a corrente alternata, quindi si preannuncia una gara di buon profilo.



I cugini del Don Bosco Fossone che sono stati i protagonisti della prima parte della stagione, dopo la sconfitta nel derby hanno perso quello smalto che li aveva contraddistinti come una squadra che puntava in alto le proprie ambizioni. Così non e stato anche in virtù di gare in esterna non baciate dalla dea bendata, il bottino di un solo punto in cinque partite è troppo poco per restare ai vertici del girone, pesano come un macigno nel cammino dei giallorossoblu le ultime tre battute d’arresto. La formazione di mister Alessandro Tavarini ospita al “Duilio Boni” la terza forza del campionato. la temibile Candeglia, i pistoiesi sono stati nei piani nobili per parecchie giornate e per niente rinunciatari alla scalata alla vetta del girone. In casa dei carrarini oltre alla voglia riscattare gli ultimi stop c’è l’intenzione di cambiare rotta e riprendere il cammino lasciato tre giornate fa.



Programma gare, arbitro di sabato 22/12/2018 (inizio ore 15,00)



Atletico Carrara-Lanciotto (“Fossa”, Simone Lorenzini di Carrara)

Don Bosco Fossone-Candeglia (”Duilio Boni”, Fabio Marchi di Carrara)

Mezzana-Valdinievole (“S.Pietro”, Gabriel Shaben di Prato)

Migliarino-Maliseti (“V.Faraci”, Michele Farnetani di Pisa)

Pescia-Lammari (“Veneri”, Tommaso Bulletti di Pistoia)

Poggio a Caiano-Atletico Lucca (G. Martini, Rando Selman di Prato)

Camaiore-Galcianese (Via Fonda, Mattia Barsocchini di Viareggio)

Zenit-San Filippo (Chiavacci, Dario Razza di Prato)