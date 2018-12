Juniores Regionali, amare sconfitte per le `carrarine`

Ennesimo cambio in vetta, guidano Lammari e Candeglia

Calcio Junior - Amare trasferte per le due compagini carrarine, sconfitte entrambe. L’ex capolista Atletico Carrara cede nettamente sul campo del campo del Lammari Tobbianese che scavalca i nero azzurri di mister Michele Dati balzando in testa al girone in compagnia del Candeglia. Nonostante la pesante sconfitta il team di Carrara mantiene il secondo posto solitario in una classifica dove sono coinvolte ben nove squadre racchiuse in soli quattro punti.



Stop esterno anche per i giallorossoblu del Fossone, i ragazzi di mister Alessandro Tavarini nonostante la doppia espulsione hano tenuto vivo il match per tutto l’arco della partita, persa soprattutto per alcune decisioni arbitrali che hanno penalizzato non poco il Don Bosco Fossone.



Tabellini



Lammari-Atletico Carrara 4-0

Lammari: Giovannetti, Tocchini Leonardo, Ramku, Decanni,Guidi, Risolo, Petrilli, Tocchini Lorenzo, Saidy, Benedetti, Bacci (Paluca, Antonelli, Spicciani, Dumani, Bandoni, Bianco, Barsanti, Tiuliuluc) All. Dianda

Atletico Carrara: De Nardi, Petacchi, Salata, Baudacci, Silicani, Baldelli, Figaia, Baicchi, Bianchini, Tortelli, Farsane (Dazzi, Campochiario, Lombardini, Gaetano, Zanelli) All. Dati

Arbitro: Giusti di Lucca

Marcatori: 11’ Bacci, 17’ Bacci (rig.), 69’ Risolo, 87’ Spiccani



San Filippo-Don Bosco Fossone 3-1

San Filippo: Decanni, Angeli, Pazzaglia, Della Bidia, Matteuzzi, Del Prete, Nottoli, Cottu, Rosati, Massone, Pacini (Dinelli, Gargani, Dianda, Carro, Diguglielmo, Pinelli, Sarracino, Giuntoli) All. Massaria

Don Bosco Fossone: Mallegni, Politi, Antonelli, Bassani, Dalle Lucche, Ciandri, D’adamo, Rossi,Tosi, Ammirati, Rolla (Fialdini, Bertini, Freschi,Tognoli, Bertolini, Ricci, Pelliccia) All. Tavarini

Arbitro: Devinciente di Lucca

Marcatori: 7’ Rosati, 45’ Rolla(rig.), 53’ Pacini, 56’ Rosati (rig.)



Risultati 12° giornata



Atl.Lucca-Mezzana 0-3

Candeglia-Pescia 4-3

Lammari-Atl.Carrara 4-0

Lanciotto-Poggio a Caiano 2-2

Maliseti-Zenit Audax 0-0

Migliarino-Camaiore 0-0

San Filippo-Don Bosco Fossone 3-1

Valdinievole-Galcianese 1-1



: Lammari 22, Candeglia 22, Atletico Carrara 20, Migliarino Vecchiano 19, Lanciotto 19, Don Bosco Fossone 18, Poggio a Caiano 18, Valdinievole 18, San Filippo 18, Galcianese 17, Camaiore 15, Mezzana 14, Maliseti Tobbianese 13, Zenit Audax 12, Atletico Lucca 7, Pescia 5



Prossimo turno - 13° giornata (08/12/2018, ore 15,00): Atletico Carrara-Candeglia, Don Bosco Fossone-Maliseti, Galcianese-Atletico Lucca, Mezzana-Lanciotto, Pescia-San Filippo, Poggio a Caiano-Lammari, Camaiore-Valdinievole, Zenit-Migliarino