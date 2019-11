Juniores Regionali, al via l´undicesima giornata

Calcio Junior - L’undicesino turno è focalizzato nel match del "Paolo Deste" tra la San Marco Avenza e la capolista Malisei. In casa gli avenzini di mister Fredani sono reduci da due successi consecutivi , la compagine pratese al momento è l’unica ad avere ancora due delle tre caselle con lo zero, quella dei pareggi e quella delle sconfitte, detto questo sul sintetico della Covetta per i rossoblu ci sarà da affrontare un esame decisamente insidioso. I locali cercheranno di mettere in difficoltà la prima della classe, per il prestigio e soprattutto per il campionato.



I riflettori senza dubbio saranno puntati sul terzo derby provinciale tra i neroazzurri dell’Atletico e la Massese. Il club nel nuovo mister Davide Ratti, dopo aver riconquistato un punto, ospita i bianconeri di Giorgio Figaia, nei precedenti derby con il Don Bosco Fossone e San Marco Avenza le zebre non hanno raccolto nessun punto. La trasferta nella vicina Carrara per i bianconeri potrà nascondere qualche insidia, visto che in casa dei marmiferi dopo tanto è passata una settimana di serenità.



Infine la quarta forza del girone Don Bosco Fossone, dopo la bella ma convincente prestazione contro il Lanciotto, scende a Monsummano per dare continuità del buon stato di forma, attenti ai cali di concentrazione (amaro esempio di Coiano), visto che di fronte ci sarà una squadra cinica.



Completano la giornata la sfida del lanciato Zenith opposto alla Valdinievole, mentre la “mina vagante” Atletico Lucca cercherà di mettere a referto il quinto risultato positivo consecutivo. Nella parte destra della classifica troviamo la matricola Stiava che andrà a far visita alla Calcianese, così come il Poggio a Caiano in casa del Castelnuovo Garfagnana.



Programma gare, arbitro di sabato 16/11/2019, 11^a giornata (ore 15,00)



Atletico Carrara-Massese (“Fossa”, Khalil Sidane di Carrara)

Monsummano-Don Bosco Fossone (“Strulli”, Giulia Biagianti di Pistoia)

San Marco Avenza-Maliseti (“Paolo Deste”, Iacopo Menchini di Viareggio)



Le altre partite:



Castelnuovo G.-Stiava (Comunale Nardini, Francesco Banducci di Lucca)

Lanciotto-Coiano S.Lucia (Campi Firenze, Alessandro Nuiccoli di Prato)

Migliarino-Atletico Lucca (“G.Scirea”, Lorenzo Santera di Pisa)

Zenith- Valdinievole (Comunale Chiavacci, Mario D’Aniello di Prato)

Galcianese-Stiava (Pistoia Owest, Luca Bruni di Prato)