Juniores Regionali, al via l´ottava giornata

Calcio Junior - L’ottava giornata dell’interessante campionato juniores si apre con lo scontro al vertice tra le prime due della classifica, la squadra leader Maliseti riceve la visita dell’immediata inseguitrice Lanciotto, distaccata di tre lunghezze. Dell’esito del big-match in casa dei pratesi ne potranno approfittare le tre compaigini che seguono a ruota: la Massese di mister Giorgio Figaia che ospita la Galcianese, confronto da portare a casa senza problemi; il Don Bosco Fossone di mister Marco Tarantino, quinta forza del girone in graduale ripresa, che riceve la visita dei pisani del Migliarino Vecchiano, appaiati in classifica, ennesimo test per bomber Andrea Tosi & soci.



Chi non se la passa bene sono le altre due “cugine” San Marco Avenza e i neroazzurri di Carrara. Gli avenzini sono ospiti della Valdinievole Montecatini, mentre Atletico cercherà punti sul campo del temibile Zenith. Intanto la squadra marmifera ha cambiato l’allenatore, al posto di Marco Farusi c’è il ritorno, dopo una parentesi alla San Marco, del ben voluto ex attaccante della Carrarese Davide Ratti.



Le altre gare della giornata prevedono la trasferta del Castelnuovo Garfagnana a Lucca contro l’Atletico, il Monsummano in casa del Poggio a Caiano, infine il fanalino Stiava ospita il Coiano S.Lucia con l'obiettivo di effettuare il sorpasso sui paratesi.



Programma gare di sabato 26/10/2019 (ore 16,00)



Don Bosco Fossone-Migliarino (“Duilio Boni”, Matteo Particelli di Carrara)

Massese-Galcianese (“Oliveti”, Khalil Sidanedi Carrara)

Zenith-Atletico Carrara (“Chiavacci”, Marco Di Pace di Prato)

Valdinievole-San Marco Avenza (“Mariotti”, Luca Romano di Pistoia)



Le altre partite:



Atl.Lucca-Castelnuovo G. (“Handerson”, Paolo Providenti di Lucca)

Stiava-Coiano (P.Conca, Riccardo Martinelli di Lucca)

Poggio a Caiano-Monsummano (“G.Martini”, Gianmarco D’orsi di Pistoia)

Maliseti-Lanciotto (Comunale, Francesco-Sacco di Prato)