Juniores Regionali, al via l´ottava giornata

Don Bosco Fossone ospita la Polisportiva Camaiore; Atletico Carrara a Migliarino

Calcio Junior - L’ottavo turno del campionato regionale Juniores vede impegnate le due squadre del nostro comprensorio con avversari da diversi profili. Il Don Bosco Fossone (foto), reduce dal rocambolesco pareggio a Poggio a Caiano, si ripropone sul proprio campo contro la Polisportiva Camaiore con l’obbligo di conquistare i tre punti che consento alla formazione di Alessandroi Tavarini di rimanere a stretto contatto con le quattro squadre di vertice, la vetta non è poi così lontana, solo due lunghezze dividono i carrarini dalla capolista Lammari.



L’altro club di Carrara appaiato con i cugini al terzo posto scende nel pisano ospite del Migliarino, team che gode un buon stato di forma in virtù della striscia positiva di risultati fatti. Per Luca Baldelli e compagni l'obiettivo è riuscire a ripetere l’impresa del derby di Fossone e tornare dal “Faraci” con un esito positivo, per continuare a portare più farina al proprio mulino.



Il turno odierno presenta poi l’interessante match della nuova capolista Lammari contro il quotato Valdinievole mentre l’ex leader Candeglia ospita la Galcianese. Possono avere più di un’insidia l’impegno esterno del Poggio a Caiano in casa del Maliseti, idem per l’Atletico Lucca nel pratese ospite dell’ambizioso Lanciotto. Infine ancora una trasferta delicata la seconda consecutiva per il fanalino Pescia ospite dello Zenit Audax, e del Mezzana in casa del San Filippo.



Programma gare, arbitro di sabato 3 novembre 2018 (inizio ore 15,00)



Candeglia-Galcianese (“Frascari”, Alessandro Gallà di Pistoia)

Don Bosco Fossone-Camaiore (“Duilio Boni, Alessandro Patanè di Carrara)

Lammari-Valdinievole (“Ai Laghetti”, Joe Dalessandro di Viareggio)

Lanciotto-Atl.Lucca (“Campi Owest”, Ciprian Alexndru Grosu di Prato)

Maliseti-Poggio a Caiano (“Comunale”, Stefan Octavian Zmau di Prato)

Migliarino-Atl.Carrara (“V.Faraci”, Pietro Pacciardi di Livorno)

S.Filippo-Mezzana (“S.Filippo”, Francesco Castorina di Lucca)

Zenit Audax-Pescia (“Chiavacci”, Daniele Cavallo di Prato)