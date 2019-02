Juniores Regionali, a reti bianche il derby della “Fossa”

Tante occasioni ma il risultato è ad occhiali

Calcio Junior - CARRARA- L’atteso derby tra l’Atletico Carrara e Don Bosco Fossone termina con un nulla di fatto, pareggio senza reti per quanto riguarda il risultato ma in campo la sfida è stata giocata ad altro ritmo, merito delle due compagini che hanno dato tutto. I cugini del Don Bosco sono saliti alla “Fossa” con l’intento di riscattare la sconfitta della gara di andata ma hanno trovato un avversario concentrato e ben messo in campo.



Il match si apre con diverse occasioni, due per gli ospiti e una per la truppa di mister Michele Dati. Al decimo tiro forte ma centrale di Tosi ben controllato da De Nardi, la risposta dell’Atletico è il colpo di testa di Del Fiandra che sfiora il palo sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti.Prima del riposo sono ancora gli ospiti a impensierire la retroguardia neroazzurra con Vivaldi, sempre di testa che manda di poco a lato su assist da corner. Nella ripresa la supremazia del team di mister Michele Dati non incide e a guadagnare campo sono i cugini, nelle prime battute si registra un doppio salvataggio di De Nardi su due ripetuti colpi di testa degli ospiti, intervento che si è rivelato determinante per tutta il secondo tempo e dell’intera partita. Il match è scivolato via con successive occasioni da una parte all’altra fino al triplice fischio finale, pareggio che consente ai locali di rimanere nei piani alti della classifica: in virtù del successo esterno del Migliarino in casa del Mezzana scendono al terzo posto con due lunghezze di vantaggio sulla coppia Valdinievole-Zenit Audax.



Altetico Carrara-Don Bosco Fossone 0-0

Atl.Carrara: De Nardi, Petacchi, Del Fiandra, Baudacci, Baicchi, Farsane,Tognoli (79’ Figaia), Bertelloni (60’ Lombardini), Ricci (72’ Bianchini), Silicani (59’ Tortelli), Zanelli (a disp. Dazzi, Cinacchi, Salata) All. Dati

Don Bosco Fossone: Carmagnola, Politi, Pratico (46’ Bassani), Bertolini, Ciandri, Dalle Lucche, Ammirati, Vivaldi, Rossi (75’ Bertagna), Bertini, Tosi (a disp. Gentile, Novelli, Morelli, Toufik, Verdini, Mallegni) All. Tavarini

Arbitro: Stabile di Carrara



Risultati della 21° giornata



Atletico Lucca-Candeglia 3-1

Lanciotto-Lammari 1-1

Galcianese-Maliseti 4-0

Mezzana-Migliarino 0-2

Camaiore-Pescia 2-0

Valdinievole-San Filippo 0-0

Poggio a Caiano 2-4



Classifica: Lammari 41, Migliarino 37, Atletico Carrara 36, Zenit 34, Valdinievole 34, Lanciotto 31, Poggio a Caiano 31, Galcianese 29, Don Bosco Fossone 27, Maliseti 27, Candeglia 25, San Filippo 24, Camaiore 22, Mezzana 20, Atletico Lucca 19, Pescia 14.



Prossimo turno (16/2/2019): Pescia-Atletico Carrara, San Filippo-Atletico Lucca, Candeglia-Lanciotto, Zenit-Mezzana, Don Bosco Fossone-Poggio a Caiano, Lammari-Camaiore, Maliseti-Valdinievole, Migliarino-Galcianese.