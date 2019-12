Juniores Regionale, primo sorriso dell’Atletico Carrara

Calcio Junior - Il penultimo turno del campionato della juniores regionale ha visto il successo dell’eterna inseguitrice Zenith nello scontro diretto per il vertice in casa del Maliseti Seano, al secondo stop nelle ultime tre partite, ora sono solo due punti che separano le due compagini. Per quanto riguarda le posizione play off mantiene il quinto posto il Don Bosco Fossone che viene raggiunto in piena zona Cesarini dai garfagnini del Castelnuovo. Match deciso da due calci di rigore: il primo per i carrarini di Andrea Tosi e nel recupero dal neo entrato Ferri che si procura e trasforma il penalty per il definitivo pari. Identico risultato è quello della Massese di Giorgio Figaia che si fa raggiungere nella ripresa dalla Valdinievole, mentre perde il San Marco Avenza in casa della pericolante Coiano S.Lucia, rammarico nelle file degli avenzini per non aver dato continuità alla vittoria nel derby nel turno precedente contro il Don Bosco Fossone. Infine è arrivato il primo sorriso dei neroazzurri di Carrara nella stagione: a firmare il convincente “colpaccio” a Pian di Conca contro lo Stiava è sta la tripletta di Matteo Bertolla, intervallata dal punto di Bianchini. Il meritato successo dei ragazzi di mister Davide Ratti è un’inizione di fiducia per il campionato, in preparazione all’ultimo derby del girone di andata, quello della “Fossa” contro i cugini del Don Bosco Fossone.



Risultati 14° giornata:



Coiano-San Marco Avenza 2-1

Don Bosco Fossone-Castelnuovo G. 1-1

Monsummano-Migliarino 3-5

Maliseti-Zenith 1-2

Massese-Valdinievole 1-1

Poggio a Caiano-Atl.Lucca 2-3

Stiava-Atl.Carrara 2-4



Classifica : Maliseti Seano 34, Zenith 32, Lanciotto Campi 29, Atletico Lucca 28, Don Bosco Fossone 23,Valdinievole 20,Massese 19,San Marco Avenza 17, Castelnuovo G. 17, Stiava 16,Galcianese 16, Coiano 16, Milgiarino 15,Poggio a Caiano 13, Atletico Carrara 9, Monsummano 3.



Prossimo turno (14.12.2019) : Atletico Carrara-Don Bosco Fossone, Atletico Lucca-Malisei, Castelnuovo-Coiano, Galcianese-Monsummano, Migliarino-Massese,San Marco Avenza-Lanciotto Campi, Valdinievole-Poggio a Caiano,Zenith-Stiava.