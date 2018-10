Juniores Regionale, presentiamo la 7° giornata

Don Bosco Fossone a Poggio a Caiano, turno casalingo dell’Atletico Carrara

Calcio Junior - Smaltito il dopo derby, l’ex capolista Don Bosco Fossone si rituffa nel campionato che vede sette squadre in tre punti. La formazione di mister Alessandro Tavarini scende in quel di Poggio a Caiano, intenzionata a riprendere il percorso interrotto nella sfida con i cugini dell’Atletico Carrara. I locali, seconda forza del girone ad un solo punto dalla capolista Candeglia, dopo il buon punto intascato sul difficile campo dello Zenit Audax vorranno mettere fiato sul collo alla squadra leader vista l’insidiosa trasferta in casa di un ritrovato Lanciotto.



Invece i nero azzurri di mister Michele Dati, terminati i “festeggiamenti” per l’inedito successo nel derby, sono concentrati nel match casalingo contro il Pescia, gli ospiti nonostante la precaria classifica sono squadra da prendere con le dovute “molle”. Il saggio tecnico dei “marmiferi” predica ai suoi ragazzi di non avere cali di concentrazione e soprattutto tenere sempre i piedi per terra.



Programma gare, arbitro di sabato 27/10/2018 (inizio ore 16,00)



Galcianese-Migliarini (“L.Conti” , Matteo Brex di Pistoia)

Atletico Carrara-Pescia (“Fossa”, Alessio Fatticcioni di Carrara)

Atletico Lucca-San Filippo (“San Macario”, Gabriele Borzilleri di Lucca)

Camaiore-Lammari (“Via Fonda”, Giuseppe De Masi di Pisa)

Lanciotto-Candeglia (“Campi Ovest”, Lorenzo Tinagli di Prato)

Mezzana-Zenit Audax (“S. Pietro”, Stefano Rizzo di Prato)

Poggio a Caiano-Don Bosco Fossone (“G.Martini”, Tommaso Bulletti di Pistoia)

Valdinievole-Maliseti (“D.Mariotti”, Luca Di Paola di Empoli)