Juniores Regionale, oggi il derby Massese-San Marco Avenza

Calcio Junior - A sette giornate dal termine del campionato juniores regionale si gioca il derby Massese-San Marco Avenza. Le due compagini si stanno comportando bene, soprattutto gli avenzini di mister Frediani: la mega striscia positiva si è interrotta sabato scorso contro la Valdinievole, a sette turni dal termine l’arco della San Marco ha ancora parecchie frecce da scoccare per continuare la caccia allo Zenith Audax. Per le zebre di Giorgio Figaia, per lui è un derby speciale visto che è stato allenatore della juniores San Marco, c’è da riscattare il mezzo passo falso in casa della Galcianese, i tre punti nel delicato derby sarebbero manna dal cielo per cercare l'entrata nel girone dei play off.



Altro insidioso esame attende il Don Bosco Fossone che riceve la visita del Coiano Santa Lucia, i pratesi sono sopra di un punto, un successo con sorpasso per il team di mister Michele Corsini sarebbe una passo importante verso una zona della classifica più tranquilla.



Più sotto al terzultimo posto stazionano i nero azzurri dell’Atletico, la buona gara contro lo Zenith non è bastata a muovere la classifica, uscire da San Macario con un risultato positivo darebbe una gran spinta per il rush finale in ottica salvezza.



Infine per il vertice le due di fuga Maloiseti e Zenith devono smarcare il turno casalingo rispettuivamente contro il fanalino di coda del torneo Monsummano e i pisani del Migliarino Vecchiano.



Programma gare/arbitro di sabato 22.2.2020 (ore 15,30)



Atletico Lucca-Atletico Carrara (S. Macario, Riccardo Martinellidi Lucca )

Massese-San Marco Avenza (Oliveti, Matteo Particelli di Carrara)

Don Bosco Fossone-Coiano (“Duilio Boni”, Daniele Cavallini di Carrara)



Le altre partite:



Zenith-Migliarino (Chiavacci, Salvatore Turco di Prato)

Valdinievole-Castelnuovo G. (“Martini”, Luca Iglio di Pistoia)

Stiava-Lanciotto (“Martellini”, Giacomo Paganelli di Lucca)

Poggio a Caiano-Galcianese (G.Martini, Stefano Serafini di Prato)

Maliseti-Monsummano (Comunale, Gabriele Olmi di Prato)