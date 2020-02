Juniores Regionale, giornata amara per le “nostre”

Calcio Junior - Da dimenticare in fretta il settimo turno del campionato regionale della Juniores, le nostre quattro compagni hanno racimolato un solo punto, quello ottenuto dai bianconeri della Massese in quel di Galciana, punto che consente al team di mister Giorgio Figaia di navigare a centro classifica. Il resto della compagnia è rimasto a mani vuote: si ferma alla Covetta la magica striscia positiva del San Marco Avenza battuto con il classico risultato all’inglese dalla Valdinievole, nonostante il risultato avverso il team di mister Frediani conserva il quarto posto, ben saldo nel girone dei play off, a + 6 dal Castelnuovo Garfagnana. Scivola ancora verso il basso il Don Bosco Fossone che incappa nella seconda sconfitta consecutiva esterna sul campo dei pisani del Migliarino Vecchiano, in casa dei carrarini è suonata da tempo la campanella d’allarme, urge per il team di mister Michele Corsini rialzare la testa per non essere risucchiato nella zona pericolosa, distante solo tre lunghezze. Infine i neroazzurri di “Davidino” Ratti tengono testa fino alla fine al titolato Zenit, sconfitta che complica non poco il cammino verso la salvezza dei marmiferi. Per quanto riguarda la vetta allungano le due di testa, in virtù dei passi falsi delle inseguitrici Atletico Lucca e San Marco Avenza i due battistrada Maliseti e Zenith portano a nove i punti di vantaggio. Infine da segnalare la seconda vittoria in campionato dei pistoiesi del Monsummano contro il Poggio a Caiano.



Risultati



Atl. Carrara-Zenit Audax 1-2

Castelnuovo G.-Atl.Lucca 1-0

Coiano-Stiava 3-0

Galcianese-Massese 0-0

Monsummano-Poggio a Caiano 2-1

Lanciotto-Maliseti 1-4

Migliarino-Don Bosco Fossone 4-1

San Marco Avenza-Valdinievole 0-2



Classifica: Maliseti Seano 54. Zenith 51, Atletico Lucca 42,San Marco Avenza 41, Castelnuovo G. 35, Galcianese 34, Lanciotto 34, Massese 34, Valdinievole 31, Coiano 29, Don Bosco Fossone 28, Poggioa Caiano 25,Stiava 24,Atletico Carrara 22,Migliarino 21,Monsummano 7.



Prossimo turno (22.2.2020): Atletico Lucca-Atletico Carrara, Don Bosco Fossone-Coiano, Maliseti-Monsummano, Massese-San Marco Avenza, Poggio a Ciano-Galcianese, Stiava-Lanciotto, Valdinievole-Castelnuovo G., Zenith-Migliarino.



Cronaca Atl.Carrara-Zenith Audax 1-2



Atl.Carrara: Ambrosini, Giudice, Nardi, Piccioli, Puccetti, Baudacci, Guidi, Galassi, Bertolla (56' Dell'Amico), Patanè, Bianchini (79' Pennucci). A disp. : Salata, Marku, Pizzol. All. : Davide Ratti.

Zenith Audax: Giuffrida, Baroncelli, Fratoni, Pannilunghi, Ferretti, Presenti (12' Abdija), Tempestini, Ferroni, Pacini (82' Castronuovo), Ramundi, Rozzi (61' Balaban). A disp. : Muca, Calvani, Lenzi. All. : Fabrizio Bellandi.

Arbitro : Cavallini di Carrara.

Marcatori: 4' Pacini, 52' Patanè, 88' Tempestini.

Note: Ammoniti al 60' Guidi, 63' Nardi, 66' Patanè, 92' Galassi. Angoli : 2-6. Recupero : 1'+4'.



Pronti via e al 3' prima occasione locale, è Patanè che scende per vie centrali, si decentra e di destro incrocia, Giuffrida è attento e blocca centralmente. Sul ribaltamento di fronte la Zenith Audax passa in vantaggio: Fratoni interrompe un'azione avversaria servendo corto per Tempestini che appoggia per Pannilunghi, il capitano riparte, vince un contrasto sul centrocampo, palla a Ramundi che serve subito lungo sulla destra per Pacini, l'attaccante amaranto ha la meglio su un difensore, lo supera con un pallonetto e si porta la palla avanti lungo la fascia, il suo tiro cross da posizione impossibile finisce direttamente nell'angolo alto alla destra di Ambrosini che niente può, palla in rete e vantaggio ospite. Al 10' ancora un cross di Pacini dalla sinistra mette in movimento Ramundi sul versante destro, tiro incrociato di quest'ultimo, la palla sfiora il palo opposto e finisce sul fondo. Al 12' la Zenith Audax perde Presenti per un risentimento muscolare, mister Bellandi fa entrare Abdija ridisegnando la formazione, portando Ferroni nelle retrovie e spostando Pacini al ruolo di trequartista. Il primo cenno di risposta dell'Atletico si ha al 24' : da rimessa su fallo laterale la palla arriva a Patanè al limite, sinistro improvviso di quest'ultimo e palla di poco fuori alla destra di Giuffrida. Due minuti più tardi un cross di Tempestini dalla sinistra viene deviato da un difensore, la palla si impenna e sfiora il palo alla sinistra di Ambrosini ma finisce in angolo. Pericolosa ancora la squadra di casa al 28': scende sulla destra Giudice, cross sotto porta che Giuffrida devia corto fuori area, riprende Galassi dal limite, destro teso con palla che finisce alta sopra la traversa. Ultimo acuto del primo tempo al 44' ad opera degli amaranto, Ramundi scende sulla destra, crossa al centro area per Pacini che di tacco prova un'acrobazia impossibile, sfiorando l'incrocio alla sinistra di Ambrosini. Il primo tempo termina qui con la Zenith Audax in vantaggio per 1-0. Nella ripresa la squadra di casa gioca con più cuore e agonismo. La pressione dei locali si concretizza al 52' : punizione di Patanè dal limite, il primo tiro colpisce la barriera, riprende palla ancora Patanè che si decentra, sinistro teso dal limite dell'area, la palla colpisce la traversa, tocca la linea di porta e finisce in rete. La Zenith Audax sente mancarsi il terreno sotto i piedi, un pareggio a Carrara a questo punto del campionato equivale ad un addio definitivo alla rincorsa alla capolista. Al 56' parte Rozzi in contropiede, a tu per tu con il portiere tenta il pallonetto scontato, Ambrosini è bravissimo a non farsi superare e con un salto felino devia la palla ed evita una rete sicura. Altra occasione d'oro per gli amaranto al 58', Pacini crossa dalla sinistra quasi dalla linea di fondo, Ferroni dal limite alza di destro sopra la traversa. Affiora la stanchezza nelle due squadre e gli schemi saltano. Minuto 62': Patanè dalla tre quarti batte di sinistro, il suo tiro teso viene bloccato da Giuffrida sulla linea di porta. Limpida occasione anche per la Zenith Audax al 67': Ramundi batte una punizione da circa 25 metri, volo plastico di Ambrosini sulla sua sinistra e palla deviata in angolo. Da qui alla fine è la squadra di casa a pressare maggiormente. Al 72' è Patanè che da 20 metri di sinistro sfiora il palo alla destra di Giuffrida; al 75' palla a Bianchini lanciato in velocità sulla sinistra, entra in area, sinistro incrociato che Giuffrida blocca centralmente. Ultima occasione dei locali all' 83' : palla a Galassi sulla sinistra, di piatto destro incrocia bene ma Giuffrida neutralizza sul primo palo. La partita sembra ormai avviata sull' 1-1 quando all' 88' arriva la svolta: Castronuovo copre bene la palla sulla fascia sinistra e serve corto per Tempestini che da distanza notevole prende la mira e tira direttamente in porta nonostante la posizione defilata, la palla si infila esattamente nell'angolo alto alla sinistra di Ambrosini. Tre punti che tengono in vita i pratesi per la volata al titolo di campiona regionale; per i marmiferi, scesi in campo con la concentrazione giusta, rimangono sette giornate a disposizione per tentare il “miracolo” di una salvezza più che meritata.