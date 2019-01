Juniores Regionale, giornata amara per le “carrarine”

Sconfitte entrambe in trasferta

Calcio Junior - Il primo turno del girone di ritorno è iniziato con una doppia sconfitta per le due compagini carrarine che perdono di misura i loro delicati confronti. L’Atletico Carrara opposta alla Valdinievole cede nello scontro diretto perdendo anche il secondo posto in classifica a favore dei locali. La doppietta di Manuel Bertelloni non è bastata per uscire dal “Mariotti” indenni, in virtù dei risultati della giornata i neroazzurri di mister Miche Dati tengono a distanza (+4) il Poggio a Caiano vittorioso in casa della Galcianese, a cinque lunghezze il resto delle inseguitrici Migliarino, Candeglia e Maliseti, invece rimane invariato il gap con i cugini del Don Bosco Fossone fermo a più otto.



Stesso esito per il Don Bosco Fossone che esce sconfitto dai pratesi del Lanciotto per l’ennesima volta su calcio di rigore, fattore con precisa costanza che ha colpito più volte in questa stagione il club giallo-rosso-blu. La formazione di mister Alessandro Tavarini incassa l’ottava sconfitta della stagione, la seconda consecutiva nel nuovo anno e del girone di ritorno precipitando a soli due punti dal girone per non retrocedere. Sabato prossimo al “Duilio Boni” arriva la temibile Valdinievole forte dei quattro successi consecutivi team lanciato alla caccia della vetta.



Da segnalare nel secondo turno il terzo risultato positivo dell’Atletico Lucca compagine data per spacciata dall’inizio del torneo, ora con i sette punti in tre gare ha iniziato alla grande la scalata per evitare il ritorno nei provinciali.



Tabellini



Valdinievole-Atletico Carrara 3-2

Valdinievole: Ingrassia, Monti, Rizzo, Mustafa, Castagna, Baldini, Vallini, Lassi, Biagioni, Mercugliano, Battaglia ( Gjirgji, Verrilli, Pulaci,Niccolai, Giusti, Doto, Seconnino) All. Tarabusi

Atl. Carrara: De Nardi, Petacchi, Del Fiandra, Baudacci, Baicchi, Perugi, Tognoli, Bertelloni, Baldelli, Zanelli, Farsane(Dazzi, Pianini, Bianchi, Figaia, Lombardini) All. Dati

Arbitro : Torpei di Pistoia

Marcatori : Battaglia(V), Bandini(V),Vallini(V), Bertelloni(Atl.)(2)



Lanciotto-Don Bosco Fossone 1-0

Lanciotto: Sarri, Caparelli, Rugi,Tascini,Talozzi,Tomassoni, Lotti, Mugnaioni, Molla, Ascolese, Morelli (Di Donato, Colzi, Fissi, Puzzoli, Daugello, Bianchi, Biancalami) All. Torracchi

Don Bosco Fossone: Mallegni, Politi, Antonelli, Bassani, Dalle Lucche, Ciandri, Bertini, Bertagna,Tosi, D’Adamo, Freschi (Fialdini,Vivaldi, Pratico, Ammirati, Rossi,Verdini, Ricci, Mallegni, Rolla) All. Tavarini

Arbitro: Turco di Prato

Marcatore : 85’ Ascolese (rig.)



Risultati 17° giornata



Valdinievole-Atletico Carrara 3-2

Lanciotto-Don Bosco Fossone 1-0

San Filippo-Maliseti 0-1

Candeglia-Migliarino 2-0

Atletico Lucca-Pescia 2-0

Galcianese-Poggio a Caiano 0-1

Mezzana-Camaiore 0-0

Lammari-Zenit Audax 3-2



Classifica: Lammari 35,Valdinievole 33, Atletico Carrara 30, Poggio a Caiano 26,Maliseti Tobbianese 25, Candeglia 25, Migliarino Vecchiano 25,Galcianese 24,Lanciotto 24,Zenit Audax 24, Don Bosco Fossone 21,San Filippo 19,Camaioire 17,Mezzana 16, Atletico Lucca 15, Pescia 11.



Prossimo turno: 19/01/2019 : Zenit-Atletico Lucca, San Filippo.Candeglia, Pescia-Galcianese, Maliseti-Lammari, Migliarino-Lanciotto, Atletico carrara-Mezzana, Poggio a Caiano-Camaiore, Don Bosco Fossone-Valdinievole.