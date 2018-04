Juniores Regionale Elite, importante gara casalinga per il Leone

I rossoblu di Davide Ratti tornano in campo per affrontare un rush finale di grande bagarre per la salvezza

Calcio Junior - Importante gara casalinga per la Juniores Regionale Elite della San Marco Avenza. Dopo la pausa pasquale i rossoblu di Davide Ratti (foto) tornano in campo per affrontare un rush finale di grande bagarre per quanto riguarda la lotta per la salvezza. Situazione di coda della classifica decisamente affollata con ben nove squadre racchiuse nell'arco di soli cinque punti. Domani pomeriggio, per la San Marco Avenza il match interno con l'Atletico Cenaia, squadra molto ben organizzata che occupa al momento la quinta posizione di classifica.



Questo il cammino della formazione rossoblu nelle ultime quattro determinanti giornate del suo campionato:



San Marco-Atletico Cenaia (7 aprile)

Antella-San Marco (14 aprile)

San Marco-Fucecchio (21 aprile)

Porta Romana-San marco (28 aprile)



La situazione di classifica alla pausa pasquale è la seguente: Lastrigiana 60, Grassina 52, Pro Livorno Rorgenti 46, Sestese 45, Atletico Cenaia 39, Antella 35, Rinascita Doccia 33, Larcianese 33, Porta Romana 32, Urbino Taccola 31. San Marco Avenza 30, Maliseti Tobbianse 29, Bibbiena 29, Cuoiopelli 29, Fucecchio 28, Settignannese 20.

Venerdì 6 aprile 2018 alle 13:04:17 N.M calciomassacarrara@voceapuana.com © RIPRODUZIONE RISERVATA