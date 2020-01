Juniores Regionale, atteso derby Atletico Carrara-San Marco Avenza

Calcio Junior - Il turno odierno il calendario della juniores regionale propone il secondo derby del girone di ritorno tra i neroazzurri di mister Davide Ratti e gli avenzini dalla San Marco, mentre usufruisce del turno casalingo la Massese che ospita il Coiano Santa Lucia. Infine delicata trasferta del Don Bosco Fossone nel pratese, ospite del Poggio a Caiano. I riflettori sono puntati sul derby della “Fossa dei Leoni” dove si sfidano due compagini con differenti obiettivi: l

a Carrara salgono gli avenzini di mister Gabriele Frediani (foto) forti dei cinque successi consecutivi e deciso a lottare per il podio; i locali di Michele Bertolla vorranno riscattare la sconfitta dell’andata e soprattutto fare punti per la causa salvezza.



Impegno interno abbordabile per la Massese di Giorgio Fiagaia che dopo il mezzo passo falso di Fossone riceve all’Oliveti i pratesi del Coiano Santa Lucia, club in piena lotta per evitare i play out.



Dopo il rocambolesco pareggio con dieci gol nel derby con la Massese, i carrarini del Don Bosco Fossone scendono nel pratese ospiti dell’ostico Poggio a Caiano, terzultima in classifica e a caccia di punti per risalire nelle posizioni nobili del girone.



La giornata odierna viene completata dal duello a distanza delle due di vertice, entrambe hanno i confronti tra le mura amiche: la capolista Maliseti riceve i lucchesi dello Stiava, mentre l’inseguitrice Zenith ospita la Galcianese.



Programma gare, arbitro di sabato 25/1/2020(ore 15,00)



Atletico Carrara-San Marco Avenza (“Fossa dei Leoni”,Daniele Cavallini di Carrara)

Massese-Coiano S.Lucia (Oliveti, Matteo Particelli di Carrara)

Poggio a Caiano-Don Bosco Fossone ( G.Martini, Duccio Magherini di Prato)



Le altre partite:



Atletico Lucca-Monsummano (San Macario,Marco Devinciente di Lucca)

Castelnuovo G.-Migliarino (“Nardini” Federico Guidotti di Lucca)

Maliseti-Stiava (Maliseti, Gianluca Boeddu di Prato)

Valdinievole-Lanciotto (“Mariotti”Alessio Banfi di Pistoia)

Zenith-Galcianese (Chiavacci, suss.Prato, Andrei Stefanel Murariu di Prato)