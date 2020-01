Juniores Regionale, Atletico Carrara pareggia a Firenze nel recupero

Importante pareggio sul campo del Lanciotto Campi nel recupero, la gara era stata sospesa per nebbia con il risultato di uno a zero per i fiorentini

Calcio Junior - Continua la corsa verso la salvezza dei neroazzurri dell’Atletico Carrara, importante pareggio sul campo del Lanciotto Campi nel recupero, la gara era stata sospesa per nebbia con il risultato di uno a zero per i fiorentini. Vantaggio di Morelli nella prima frazione, si dovevano giocare i rimanenti 27 minuti della ripresa. I marmiferi di mister Davide Ratti, al nono risultato utile positivo, pareggiano i conti al 20’ con Andrea Bianchini. Punto che muove la classifica, Bertolla & soci raggiungono a quota 19 il Coiano Santa Lucia, in piena lotta per evitare i play out. Sabato prossimo, per la quarta di ritorno, i carrarini saranno nuovamente in trasferta ospiti dei pratesi della Galcianese.



Lanciotto-Atl.Carrara 1-1

Lanciotto : Russo, Secci, Caparelli, Fossati, Colzi, Tomassoni, Lotti, Sciuto, Baldazzi, Puzzoli, Morelli( Scarlini) All. Torracchi

Atl.Carrara : Ambrosini, Salata, Nardi, Tortelli, Puccetti, Giudici, Dell’Amico , Guidi, Bertolla, Patanè, Binchini( Lombardini, Galassi, Marku, Pennucci)All. Ratti

Arbitro : Smau di Prato

Marcatori : 16’ Morelli, 65’ Bianchini



Risultati:



Lanciotto-Atl.Carrara 1-1

Poggio a Caiano-Migliarino 4-2

Atletico Lucca-Stiava 1-2



Nuova classifica: Maliseti Seano 42, Zenith 41, Atletico Lucca 33, Lanciotto 30, San Marco Avenza 29, Don Bosco Fossone 27, Massese 26, Castelnuovo G. 26, Valdinievole 25, Galcianese 25, Stiava 20, Atletico Carrara 19, Coiano S. Lucia 19, Poggio a Caiano 17, Migliarino 15, Poggio a Caiano 14, Monsummano 3.