Juniores Regionale, All’Atletico Carrara il derby

Calcio Junior - L’appassionante campionato della juniores regionale ha regalato l’ennesimo sabato con tante emozioni. Per il vertice c’è stato il previsto aggancio dello Zenith al Maliseti Seano che ha dominato in largo e lungo tutto il girone di andata dalla prima giornata. Al secondo posto si è insediato l’Atletico Lucca dopo una lunga rincorsa aggancia il Lanciotto sconfitto pesantemente dal San Marco Avenza. Resistono al quinto posto i carrarini del Don Bosco Fossone sconfitti di misura nel derby in casa dell’Atletico Carrara, raggiunti da garfagnini del Castelnuovo. A ridosso della griglia dei play off avanzano i bianconeri della Massese che calano un poker di gol in casa del Migliarino, mentre il San Marco Avenza riscatta lo stop di Coiano rifilando un set tennistico al titolato Lanciotto.





L’ultima giornata del girone di andata era focalizzata sul derby della “Fossa dei Leoni”, ultima sfida tra le quattro compagini territoriali, tra l’Atletico Carrara di mister Davidino Rati e i fossonesi di Marco Tarantino. Il match dopo un brevissimo rodaggio entra subito nel vivo, dal limite ci prova Piccioli, il forte tiro viene deviato da Fialdini sopra la traversa, prova a colpire da fuori Galassi, la conclusione è di poco a lato. Gli ospiti dopo aver gestito le manovre di gioco si affacciano dalle parti di Ausidio, il diagonale di Tosi è parato in due tempi, sugli sviluppi di un corner Tincari incorna in rete. I giallorossi prendono l’iniziativa, cercano il gol, dopo un tiro dal limite di Meloni, l’esterno Vivaldi risolve una mischia per il gol del pareggio. A metà del primo tempo la gara veniva sospesa per effettuare le cure con intervento dell’ambulanza al giovane calciatore Manuel Rossi del Don Bosco, infortunatosi. Nel restante tempo gli ospiti effettuano il sorpasso con il gol di Vivaldi che risolve una mischia, sprecano addirittura il terzo gol con Tosi, tap in sotto la traversa su assist di Ammirati. La ripresa prometteva grande battaglia e così è stato, nelle prime battute è ancora Piccioli sotto misura a sfruttare un’uscita indecisa del portiere ospite per il gol del 2-2. Negli ultimi minuti dell’intenso match succede di tutto, le squadre cercano in più occasioni di superarsi: diagonale del talentuoso Ammirati, parato; replica l’Atletico con Bertolla che cincischia nel momento del tiro da buona posizione. Piccioli cerca la tripletta con un tiro da fuori finito alto, risponde il Don Bosco con Bernuzzi, la conclusione ravvicinata colpisce l’esterno della rete. Nel finale il confronto si accende con il rigore per l’Atletico, l’arbitro vede una spinta a Baudacci nel cuore dell’area, dopo un ripensamento indica il dischetto, seguite dalle proteste dei giocatori ospiti, penalty che Bertolla trasforma per il 3-2. Allo scadere Bertolla calcia debole su Fialdini, replica Bernuzzi dal limite spara alto sopra la traversa, nel recupero ancora Bertolla su azione personale si mangia il gol del 4-2.



Atl.Carrara-Don Bosco Fossone 3-2



Atl.Carrara : Audisio, Salata(51’ Marku), Nardi, Piccioli, ,Baudacci, Guidi (90’Pianini), Tortelli, Bertolla, Galassi(73’ Lombardi), Bianchini(63’ Dell’Amico)(a disp. Pivia, Imparato,Pennucci)All. Ratti



Don Bosco Fossone : Fialdini,Tincari,Freschi,Giorgi,Biselli, Meloni, Pellistri, Rossi(32’ Bernuzzi),Tosi(64’ Castelli),Ammirati,Vivaldi(a disp. Mallegni, Bogazzi, Morelli,Toufik)All. Tarantino



Arbitro : Smecca di Carrara



Marcatori : 36’ Piccioli, 39’ Tincari, 39’ Vivaldi, 59’ Piccioli, 79’ Bertolla(rig.)





Risultati







Atletico Lucca-Maliseti 1-1



Castelnuovo G.-Coiano 3-1



Galcianese-Monsummano 4-0



Migliarino-Massese 0-4



San Marco Avenza-Lanciotto 6-0



Valdinievole-Poggio a Caiano 3-1



Zenith-Stiava 5-3





Classifica: Maliseti 35. Zenith Audax 35,Lanciotto 29, Atletico Luacca 29,Don Bosco Fossone 23,Valdinievole 23,Massese 22,San Marco Avenza 20, Castelnuovo G. 20, Galcianese 19, Coiano S.Lucia 16, Stiava 16, Migliarino 15, Poggio a Caiano 13, Atletico Carrara 12, Monsummano 3.





Prossimo turno (21/12/2019): prima di ritorno: Atlertico Lucca-Stiava, Atletico Carrara-Coiano, Castelnuovo G.-Lanciotto, Massese-Poggio a Caiano, Migliarino-Galcianese, San Marco Avenza-Monsummano, Valdinievole-Maliseti,Zenith-Don Bosco Fossone