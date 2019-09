Juniores Regionale, al via la terza giornata

Calcio Junior - Juniores under 19 regionale girone B

Atletico Carrara, San Marco Avenza e Massese fuori

Don Bosco Fossone ospita il Valdinievole



Tre squadre in trasferta e una in casa, è il programma della terza giornata del campionato regionale della Juniores Regionale. La classifica dopo due giornate vede la coppia Lanciotto-Maliseti al comando del girone a punteggio pieno; delle nostre quattro rappresentanti seguono a due punti il Don Bosco Fossone e la San Marco Avenza, a tre la Massese e lontani a cinque punti dalla vetta i neroazzurri dell'Atletico Carrara (foto). Il calendario del terzo turno presenta il turno interno dei giallorossoblu che ospitano la Valdinievole Montecatini, mentre il sabato successivo ci sarà il primo derby del campionato con la Massese 1919. Per ragazzi di mister Marco Tarantino test di alto livello per poter dare inizio ad una stagione da sicuri protagonisti. Per le altre formazioni si prospettano delicate gare in esterna: i bianconeri di mister Giorgio Figaia sono attesi dalla neo promossa Stiava, mentre il San Marco Avenza scende nel pisano ospite del Migliar,ino Vecchiano. Infine i neroazzurri dell’Atletico Carrara scendono a Monsummano Terme per un insidioso confronto in quanto gli amarantobianco sono all’ultimo posto della graduatoria e alla ricerca del primo sorriso. Il team di mister Marco Farusi vorrà di sicuro riscattare il passo falso interno con il Lanciotto, servono punti per non compromettere solo dopo tre giornate la posizione di classifica. Nella giornata spicca la sfida tra la capolista Lanciotto Campi e il quotato Zenith Audax.



Programma gare, arbitro di sabato 21/9/2019 (ore 16,00)



Don Bosco Fossone-Valdinievole (“Duilio Boni”, Umberto Benedetti di Carrara)

Monsummano-Atletico Carrara (“Strulli, Stefan Cosmin Pascu di Pistoia)

Migliarino-San Marco Avenza (G.Scirea”,Niccolò Ciappi di Pisa)

Stiava-Massese (Stiava,Gabriele Borzilleri di Lucca)



Le altre gare del girone:



Coiano S.Lucia-Atl.Lucca (Coiano, Gianluca Doronzo di Pistoia)

Galcianese-Castelnuovo G. (Comunale, Luca Bruni di Prato)

Maliseti Tobbianese-Poggio a Caiano (Comunale, Francesco Sacco di Prato)

Lanciotto-Zenit Audax (“Campi B.”, Andrea Tilli di Prato)