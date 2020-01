Juniores Regionale, al San Marco il derby della “Fossa”

Calcio Junior - Mentre continua senza sosta il duello per il primato tra il Maliseti, vittorioso di misura sullo Stiava, e lo Zenith, fermato sul pareggio interno dalla Galcianese, la quinta giornata ha offerto gol e spettacolo nel derby tra l’Atletico Carrara e i cugini del San Marco Avenza. Sfida andata a favore del team di mister Gabriele Frediani che ha messo a referto il sesto successo consecutivo portandosi a ridosso delle prime. Vince la Massese (terzo risultato positivo consecutivo) di Giorgio Figaia contro il Coiano Santa Lucia con i sigilli di Paquè e Manfredi nel primo tempo, il terzo punto nella ripresa di Biancardi. Invece torna dalla trasferta di Poggio il Don Bosco Fossone senza punti, stop che fa scivolare i carrarini di mister Michele Corsini al nono posto, per il momento fuori dalla griglia dei play off.



Il quinto turno era focalizzato sul secondo derby del girone di ritorno, nel sintetico della ”Fossa dei Leoni”, con una buona cornice di pubblico, si affrontavano due belle realtà del calcio giovanile che conta, in campo tanti ex che hanno dato vita ad un piacevole pomeriggio di buon calcio. L’inizio a gran ritmo preannunciava una gara elettrizzante come è stata, al 6’ prima occasione per gli avenzini con Biselli di testa sotto porta a lato, rispondono i nero azzurri con Guidi che incorna sotto la traversa su angolo. Passano due minuti gli ospiti rimettono in parità l’atteso match con l’onnipresente Ussi (foto) con una conclusione centrale. Prima della mezzora Bertolla su velocissima incursione in verticale salta tutta la difesa ospite portiere compreso e deposita il gol del secondo vantaggio. Nemmeno il tempo di esultare i rossoblu di avenza pareggiano nuovamente il conto con Michelucci, fucilata su calcio di punizione dal limite. Prima dell’ intervallo c’è ancora il tempo per registrae alcuni episodi: prima al 39’ i locali di mister Davide Ratti reclamano per un mani in area siu tiro di Bertolla; poi la discesa imperiosa di Ussi, peccato per la conclusione finita a lato; la terza allo scadere, cross di Tescione nel cuore dell’area Biselli ancora di testa manda fuori.



Il secondo tempo iniziava con la stessa intensità del primo dove i protagonisti in campo davano fondo alle loro inesauribili energie. Dopo 120 secondi Bertolla con un gran gol rimetteva avanti i compagni, reagivani gli avenzini con tre conclusioni, ancora Ussi dai venti metri, alto di poco, tiro ravvicinato di Tornari che Ambrosini respinge, al secondo tentativo fa centro con un rasoterra che sorprende l’estremo difensore nero azzurro. Mentre i due mister ricorrono ai cambi inserendo forze fresche, gli ospiti avanzavano il baricentro finalizzando la pressione con il gol del neo entrato Antonuccio che deposita facile un assist dalla fascia sinistra di Tornari. Dopo il vantaggio ospite i neroazzurri non sono più riusciti ad organizzarsi gli ospiti invece continuavano a spingere legittimando il colpaccio esterno e creando nel finale di gara un paio di opportunità con Michelucci e Santucci, neutralizzate entrambe dal portiere marmifero Ambrosini. Successo che proietta il San Marco nei piani nobili della graduatoria in ottica posto nel podio, l’Atletico nonostante le due sconfitte consecutive rimane ancora agganciata al carro della salvezza diretta, solo due punti separano l’undici carrarino dalla coppia Poggio a Caiano-Stiava. Da segnalare per i locali l’ottima prova di Davoide Ambrosini e Matteo Bertolla, per gli ospiti avenzini quella di Marco Ussi e Luca Tornari.



Atl.Carrara-San Marco Avenza 3-4

Atl.Carrara : Ambrosini, Petacchi, Tortelli, Piccioli(59’ Galassi), Puccetti, Giudice, Guidi(76’ Bianchini), Tortelli, Bertolla(69’ Pennucci), Patanè(67’ Salata), Dell’Amico (Marku, Lombardini) All. Ratti

San Marco Avenza : Pallai, Piccini (91’ Dell’Amico Matteo), Busnelli, Ussi, Dell’Amico Alessandro, Barontini, Tornari, Babbini(87’ Mazzei), Nichelucci(78’ Boemo), Biselli(71’ Tioli), Tescione(59’ Santucciu) (a disp. Krupenco A.,Chelotti, Krupenco D.) All. Frediani

Arbitro : Cavallini di Carrara

Marcatori : 19’ Guidi, 21’ Ussi, 28’ Bertolla, 35’ Michelucci, 47’ Bertolla, 53’ Tonari,

68’ Santucciu.



Risultati



Atl.Carrara-San Marco Avenza 3-4

Atl.Lucca-Nonsummano 3-1

Castyelnuovo G.-Migliarino 3-1

Maliseti-Stiava 1-0

Massese-Coiano 3-0

Poggio a Caiano-Don Bosco Fossone 3-1

Valdinievole-Lanciotto 0-0

Zenith-Galcianese 1-1



Classifica: Maliseti 48, Zenith Audax 45,Atletico Lucca 39, San Marco Avenza 35, Lanciotto Campi 31,Mmassese 30,Galcianese 29, Castelnuovo G. 29, Valdinievole 26, Coiano Santa Lucia 22, Stiava 21, Poggio a Caiano 21, Atletico Carrara 19, Migliarino 15, Monsummano 5.



Prossimo turno( 1/2/2020): Castelnuovo G.-Atletico Carrara, Galcianese-Atletico Lucca,Don Bosco Fossone-Maliseti,Lanciotto-Massese,Migliarino-Stiava, Monsummano-Valdinievole,San Marco Avenza-Zenith,Coiano-Poggio a Caiano.