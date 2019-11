Juniores R., Ciandri e Tosi per un grande Don Bosco Fossone

Calcio Junior - Non fa più notizia l’ennesimo successo della capolista Maliseti Seano che raggiunge quota 30 punti, a punteggio pieno nelle rispettive dieci giornate, portando a otto lunghezze il vantaggio sulla seconda. Bilancio assai positivo per tutte le nostre quattro compagini: tre vittorie e un pareggio in trasferta è il bottino del turno.



Analisi di Don Bosco Fossone-Lanciotto 2-1



E’ finita con il successo dei giallorossi di mister Marco Tarantino il big-match contro i fiorentini del Lanciotto Campi. Riscattata ampiamente la pesante sconfitta di S.Lucia, al termine di una bellissima gara ricca di episodi ed emozioni a non finire. Gli ospiti passano in vantaggio con il penalty trasformato dal potente Mugnaioni, i fossonesi dopo numerose occasioni mancate hanno la possibilità di pareggiare, Ciandri dal dischetto spreca. Nella ripresa, dopo quindici minuti di attacchi, il Don Bosco beneficia del secondo rigore, anche questa volta a fallire il bersaglio è Rolla. I locali non demordo e mettono alle corde gli ospiti. Prima della mezzora, sugli sviluppi di un corner, Ciandri di testa sotto misura fissa il pari; il Lanciotto risponde presente colpendo un legno, ma il pallino è sempre nelle mani dei marmiferi. I continui sforzi vengono premiati con la rete decisiva di Tosi, in girata su assist di Ammirati.





Don Bosco Fossone: Mallegni D., Ciandri, Freschi, Giorgi, Castelli, Meloni, Rolla, Rossi(20’ Bassani),Tosi, Ammirati,Bertini( Fialdini, Orlando, Bellini, Bertagna, Pellistri, Bogazzi,Morelli)All. Tarantino

Lanciotto: Fossati, Secci, Colzi, Scarlini, Rugi, Tomassoni, Lotti, Mugnaioni, Baldazzi,Rossi,Morelli G.( a disp, Russo,Fissi, Zdrana, Melandri, Tosi,Porro, Innocenti) All. Torracchi

Arbitro : Panighini di Carrara

Marcatori: 6’ Mugnaioni(rig.) ,28’ st. Ciandri, 85’ Tosi,

Note: al 20’ Ciandri, e 15’ Rolla (DBF) falliscono i rispettivi calci di rigore,



Risultati



Atletico Lucca-Zenith 0-0



Coiano-Migliarino 3-1



Don Bosco0 Fossone-Lanciotto 2-1



Maliseti-Galcianese 2-0



Massese-Castelnuovo G. 5-2



Poggio a Caiano-San Marco Avenza 2-3



Stiava-Monsummano 3-1



Valdinevole-Atl.Carrara 2-2



Classifica: Maliseti 30, Zenith Audax 22, Lanciotto 19, Don Bosco Fossone 18, Massese 17, Atletico Luacca 16, Valdinievole 15, San Marco Avenza 14, Castelnuovo G. 12, Migliarino 12, Galcianese 11,Poggio a Caiano 11, Coiano S.Lucia 10,Stiava 7, Atletico Carrara 3, Monsummano 3.



Prossimo turno: (16/11/2019): Atletico Carrara-Massese, Castelnuovo G.-Poggio a Caiano,Galcianese-Stiava,Monsummano-Don Bosco Fossone, Lanciotto-Coiano, Migliarino-Atletico Lucca,San Marco Avenza-Maliseti,Zenith-Valdinievole