Juniores provinciali, XIV giornata

Sabato 5 gennaio si torna in campo. Derby tra Ricortola e Romagnano mentre la Pontremolese si reca a Viareggio

Calcio Junior - Un nuovo turno di campionato per quanto concerne il torneo Juniores provinciali di Massa Carrara che tornano in campo dopo la pausa festiva. Sabato 5 gennaio è in programma la quattordicesima giornata, penultima del girone d'andata. La vicecapolista Serricciolo in casa della Croce Verde. Il Romagnano è impegnato in trasferta sul terreno del Ricortola mentre la Pontremolese scenderà sul terreno dell'Atletico Viareggio. Montignoso a Pietrasanta.



Classifica



Stiava 29

Serricciolo 26

Sporting Viareggio 24

Sporting Bozzano 20

Pietrasanta Calcio 19

Romagnano 18

Pontremolese 17

Montignoso 17

Sporting Pietrasanta 15

Atletico Viareggio 14

Versilia Calcio 14

Croce Verde Viareggio 13

Monti 11

Oltreserchio 6

Ricortola 6.



Prossimo turno (5/1/2019)



Atletico Viareggio-Pontremolese

Croce Verde Viareggio - Serricciolo

Oltreserchio- Sporting Bozzano

Stiava-Monti

Ricortola-Romagnano

Sporting Pietrasanta-Montignoso

Versilia-Sporting Viareggio

Riposa:Pietrasanta calcio 1911