Juniores provinciali, testacoda per la capolista Pontremolese

Calcio Junior - Appena terminato il primo terzo del girone di ritorno, le quattro protagoniste ritornano in campo per continuare il loro cammino. La capolista Pontremolese, forte del vantaggio sulle rispettive avversarie, più cinque sulla Polisportiva Camaiore, e più dieci dalla coppia Serricciolo-Sporting Pietrasanta, prosegue la marcia verso il tuitolo. Gli azzurri di mister Riccardo Capiferri (foto) scendono nel viareggino in casa del fanalino Atletico con all’attivo solo due punti stagionali: bomber Micheli & soci hanno il compito di mantenere la vetta in vista del big-match del 29 febbraio prossimo quando al “Lunezia” salirà l’antagonista del momento Camaiore.



Gli stessi lucchesi del Camaiore sono impegnati nel derby casalingo contro la Croce verde per un match (sulla carta) più che abbordabile. I cugini del Serricciolo di mister Matteo Tedeschi appaiati in terza fila con il Pietrasanta saranno di scena in casa dell’ostico Sp.Massarosa, con l’intento di continuare la caccia al secondo posto. Il Ricortola mister Vignali avrà il difficile test interno contro lo Sporting Pietrasanta, scivolato al terzo posto dopo qualche mezzo passo falso nelle ultime apparizioni, affronterà una compagine attrezzata e costantemente pericolosa, specialmente nel reparto offensivo. Per il Romagnano, dopo le due sconfitte consecutive, urge un pronto riscatto sul campo del Ponte a Moriano, mentre l’unione Montignoso di mister Cantoni ospito i viareggini della Virtus, col fine di conquistare punti per togliersi dalla precaria posizione di classifica. Chiude il programma il derby tra i versiliesi del Lido e i collinari del Coesanico.



Programma gare, arbitro di sabato 22.2.2020:



Atletico Viareggio-Pontremolese (Basalari, 15,00, Giacomo Gonnella di Viareggio)

Camaiore-Croce Verde (Via Fonda, 15,30, Daniele Verona di Viareggio)

Lido-Corsanico (Benelli, Pasquale Natelli di Viareggio)

Ponte a Moriano-Romagnano (Carignano, 15,30, Giacomo Pedrini di Lucca)

Ricortola-Sp.Pietyrasanta (Ricortola, 18,00, Cristian Vernazza di Carrara)

Un.Montignoso-Virtus Vuiareggio (“Del Freo” 18,30, Giorgio Puccinelli di Carrara)

Sp. Massarosa-Serricciolo (“Rontani” 16,00, Michele Marsili di Viareggio)

Riposa: Versilia calcio